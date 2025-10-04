https://1prime.ru/20251004/lizingodateli-863138937.html

Российские лизингодатели отмечают рост спроса на LCV

МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Большинство российских лизинговых компаний отмечают положительный эффект и рост спроса на легкий коммерческий транспорт (LCV) по результатам временной скидки в 20% от Минпромторга РФ, сообщили РИА Новости в отраслевых компаниях. Минпромторг РФ с 8 сентября по 1 октября краткосрочно увеличил скидки на льготный лизинг LCV с 10% до 20%. При этом указанная скидка распространяется лишь на договоры лизинга, заключенные в период с 8 сентября до 1 октября. Льгота предоставляется на легкие коммерческие автомобили категорий M2 (пассажирские), N1 (грузовые массой до 3,5 тонны) и N2 (грузовые массой от 3,5 до 12 тонн). СКИДКА ПРОСТИМУЛИРОВАЛА СПРОС В первые дни введенной льготы отраслевые компании выражали РИА Новости надежду, что скидка позволит оживить лизинговый рынок и простимулировать рост клиентов на такую технику. По итогам введения временной субсидии лизингодатели отметили рост спроса на технику в этом сегменте. "Мы отмечаем положительный эффект от увеличения субсидии: в условиях высокой ключевой ставки и удорожания автомобилей она делает приобретение необходимой для бизнеса техники более доступным и выгодным, снижая нагрузку на компании клиентов и повышая привлекательность лизинга. В "Европлане" в рамках этой короткой инициативы больше всего было продано автомобилей марок ГАЗ и Lada - 50% и 30% соответственно", - рассказал первый заместитель гендиректора компании "Европлан" Илья Ноготков. Заместитель гендиректора "ВТБ Лизинг" по автолизингу Александр Ганчев подтверждает, что временные субсидии оказали заметное влияние на рынок отечественных автомобилей, способствуя увеличению их продаж. "Дополнительная субсидия в размере 20% на лизинг LCV в сентябре стимулировала спрос в этих сегментах, увеличив общую долю просубсидированнных сделок до 43%. Наибольший рост затронул легкие грузовики марок ГАЗ, "Соллерс", передачи которых в сентябре увеличились в два раза. В целом сентябрь показал рост передач и в других сегментах: +20% в легковом сегменте, +30 в спецтехнике и +50% в грузовиках и прицепах", - рассказал топ-менеджер. Коммерческий директор группы компаний "ФЛИТ" (входит в "Инсайт Лизинг") Руслан Моллаев заявил, что программа выполнила задачу краткосрочного стимулирования, обеспечив рост объема лизинга LCV на 23% по итогу сентября. "Значительным фактором, формирующим спрос в сегменте, остается денежно-кредитная политика. Основной потребитель этого вида транспорта - малый бизнес. Небольшие логистические операторы, курьерские службы и представители сферы услуг - для этих компаний коммерческий транспорт является инструментом генерации дохода. На фоне действия субсидии и снижения ключевой ставки предприниматели смогли получить более доступное финансирование, что облегчило бизнесу инвестиции в обновление парка", - объяснил Моллаев. По оценке "Газпромбанк Автолизинг", в этом году ситуация в сегменте LCV лучше, чем в других сегментах, и это связано с двумя причинами. "Во-первых, на ряд моделей LCV снизились цены. Во-вторых, в категориях M2, N1 и N2 больше востребованных марок, которые включены в программы льготного лизинга, чем в других категориях транспортных средств", - объяснил руководитель управления по работе с импортерами компании "Газпромбанк Автолизинг" Александр Корнев. Он отметил, что меры по предоставлению временной скидки сыграли определенную роль, но, если опираться на результаты продаж компании, эффект был меньше ожидаемого. "В период действия временных мер господдержки мы не заметили скачка спроса в категории новых LCV, хотя скидка увеличилась вдвое. Это можно объяснить тем, что срок предоставления льготных условий был коротким, и не все желающие успели воспользоваться предложением и оформить договоры лизинга. Дело в том, что у лизингополучателей есть свои планы по приобретению техники и свои бизнес-процессы, и не все могут быстро перестроиться", - заключил Корнев.

