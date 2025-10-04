Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минюст попросил Верховный суд ликвидировать "Партию роста" - 04.10.2025
Минюст попросил Верховный суд ликвидировать "Партию роста"
Минюст попросил Верховный суд ликвидировать "Партию роста" - 04.10.2025, ПРАЙМ
Минюст попросил Верховный суд ликвидировать "Партию роста"
Министерство юстиции просит ликвидировать "Партию роста", сказано в данных Верховного суда РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. | 04.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Министерство юстиции просит ликвидировать "Партию роста", сказано в данных Верховного суда РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости."В суд поступило административное исковое заявление министерства юстиции о ликвидации всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА", - сказано в данных.Дата заседания еще не назначена.Партия была создана в 2016 году уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.В ходе съездов "Партии роста" и "Новых людей" 24 декабря 2023 года председатели партий Алексей Нечаев и Борис Титов подписали соглашение о слиянии политических объединений. Окончательно слияние состоялось 19 апреля 2024 года, объединенная партия сохранила название "Новые люди".
Верховный суд
12:15 04.10.2025 (обновлено: 12:21 04.10.2025)
 
Минюст попросил Верховный суд ликвидировать "Партию роста"

Минюст подал иск о ликвидации "Партии роста" в Верховный суд

МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Министерство юстиции просит ликвидировать "Партию роста", сказано в данных Верховного суда РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В суд поступило административное исковое заявление министерства юстиции о ликвидации всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА", - сказано в данных.
Дата заседания еще не назначена.
Партия была создана в 2016 году уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.
В ходе съездов "Партии роста" и "Новых людей" 24 декабря 2023 года председатели партий Алексей Нечаев и Борис Титов подписали соглашение о слиянии политических объединений. Окончательно слияние состоялось 19 апреля 2024 года, объединенная партия сохранила название "Новые люди".
