https://1prime.ru/20251004/minyust--863147318.html

Минюст попросил Верховный суд ликвидировать "Партию роста"

Минюст попросил Верховный суд ликвидировать "Партию роста" - 04.10.2025, ПРАЙМ

Минюст попросил Верховный суд ликвидировать "Партию роста"

Министерство юстиции просит ликвидировать "Партию роста", сказано в данных Верховного суда РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. | 04.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-04T12:15+0300

2025-10-04T12:15+0300

2025-10-04T12:21+0300

верховный суд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/05/858225228_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_eb1012f3979f5514aacc124e099943f3.jpg

МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Министерство юстиции просит ликвидировать "Партию роста", сказано в данных Верховного суда РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости."В суд поступило административное исковое заявление министерства юстиции о ликвидации всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА", - сказано в данных.Дата заседания еще не назначена.Партия была создана в 2016 году уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.В ходе съездов "Партии роста" и "Новых людей" 24 декабря 2023 года председатели партий Алексей Нечаев и Борис Титов подписали соглашение о слиянии политических объединений. Окончательно слияние состоялось 19 апреля 2024 года, объединенная партия сохранила название "Новые люди".

https://1prime.ru/20251003/isk--863116115.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

верховный суд