В МВД назвали признаки мошенничества в сфере инвестиций

04.10.2025

В МВД назвали признаки мошенничества в сфере инвестиций

МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Обещания невероятного дохода и якобы страхование вложенных средств - основные признаки мошенничества в сфере инвестиций, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России. "Невероятная доходность. До 1400% - так не бывает. Это главный признак обмана. Ложь о страховании. ЦБ РФ не страхует частные инвестиции. Страхуются только вклады в официальных банках", - говорится в сообщении управления в Telegram-канале. Также отмечается, что зачастую мошенники просят перевести деньги на карту физлицу.

