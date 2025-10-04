https://1prime.ru/20251004/orban-863149219.html

Венгрия имеет право не хотеть быть в союзе с Украиной, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 4 окт - ПРАЙМ. Венгрия имеет право не хотеть быть в одном союзе с Украиной и заявить, что Евросоюз не будет расширяться в сторону Украины, несмотря на то, что почти все остальные страны сообщества утверждают, что хотели бы принять Киев, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Около 24 стран хотят или, по крайней мере, говорят, что хотят, чтобы Украина была в Евросоюзе. В конечном счёте, вопрос в том, имеют ли венгры право не хотеть быть в Евросоюзе с украинцами. Я думаю, что мы имеем на это право, потому что мы являемся членами, а они - нет... Мы не хотим быть в союзе с украинцами. Ни в военном плане в НАТО, ни в экономическом плане в Евросоюзе. И у нас есть право не хотеть быть в союзе с ними и заявить, что ЕС не убудет расширяться в сторону Украины", - сказал Орбан в интервью порталу Hetek. Орбан перед началом саммита ЕС в июне говорил, что на нем не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно. Также он озвучил результаты проведенного в Венгрии опроса о приеме Украины в сообщество, согласно которым 95% участников, более 2 миллионов человек, высказались против евроинтеграции Киева. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.

