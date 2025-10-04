Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венгрия имеет право не хотеть быть в союзе с Украиной, заявил Орбан - 04.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251004/orban-863149219.html
Венгрия имеет право не хотеть быть в союзе с Украиной, заявил Орбан
Венгрия имеет право не хотеть быть в союзе с Украиной, заявил Орбан - 04.10.2025, ПРАЙМ
Венгрия имеет право не хотеть быть в союзе с Украиной, заявил Орбан
Венгрия имеет право не хотеть быть в одном союзе с Украиной и заявить, что Евросоюз не будет расширяться в сторону Украины, несмотря на то, что почти все... | 04.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-04T13:21+0300
2025-10-04T13:21+0300
политика
россия
украина
венгрия
киев
виктор орбан
петер сийярто
ес
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/83749/69/837496931_0:238:2797:1811_1920x0_80_0_0_e8f3a02af43b1434a28f8d1685205e9e.jpg
БУДАПЕШТ, 4 окт - ПРАЙМ. Венгрия имеет право не хотеть быть в одном союзе с Украиной и заявить, что Евросоюз не будет расширяться в сторону Украины, несмотря на то, что почти все остальные страны сообщества утверждают, что хотели бы принять Киев, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Около 24 стран хотят или, по крайней мере, говорят, что хотят, чтобы Украина была в Евросоюзе. В конечном счёте, вопрос в том, имеют ли венгры право не хотеть быть в Евросоюзе с украинцами. Я думаю, что мы имеем на это право, потому что мы являемся членами, а они - нет... Мы не хотим быть в союзе с украинцами. Ни в военном плане в НАТО, ни в экономическом плане в Евросоюзе. И у нас есть право не хотеть быть в союзе с ними и заявить, что ЕС не убудет расширяться в сторону Украины", - сказал Орбан в интервью порталу Hetek. Орбан перед началом саммита ЕС в июне говорил, что на нем не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно. Также он озвучил результаты проведенного в Венгрии опроса о приеме Украины в сообщество, согласно которым 95% участников, более 2 миллионов человек, высказались против евроинтеграции Киева. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
https://1prime.ru/20251003/orban-863111448.html
украина
венгрия
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83749/69/837496931_33:0:2764:2048_1920x0_80_0_0_2da4d4a9536c600a3dae2dc2471cbd43.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, венгрия, киев, виктор орбан, петер сийярто, ес, нато
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Киев, Виктор Орбан, Петер Сийярто, ЕС, НАТО
13:21 04.10.2025
 
Венгрия имеет право не хотеть быть в союзе с Украиной, заявил Орбан

Орбан: Венгрия имеет право быть против расширения ЕС в сторону Украины

© Sputnik | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 4 окт - ПРАЙМ. Венгрия имеет право не хотеть быть в одном союзе с Украиной и заявить, что Евросоюз не будет расширяться в сторону Украины, несмотря на то, что почти все остальные страны сообщества утверждают, что хотели бы принять Киев, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Около 24 стран хотят или, по крайней мере, говорят, что хотят, чтобы Украина была в Евросоюзе. В конечном счёте, вопрос в том, имеют ли венгры право не хотеть быть в Евросоюзе с украинцами. Я думаю, что мы имеем на это право, потому что мы являемся членами, а они - нет... Мы не хотим быть в союзе с украинцами. Ни в военном плане в НАТО, ни в экономическом плане в Евросоюзе. И у нас есть право не хотеть быть в союзе с ними и заявить, что ЕС не убудет расширяться в сторону Украины", - сказал Орбан в интервью порталу Hetek.
Орбан перед началом саммита ЕС в июне говорил, что на нем не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно. Также он озвучил результаты проведенного в Венгрии опроса о приеме Украины в сообщество, согласно которым 95% участников, более 2 миллионов человек, высказались против евроинтеграции Киева.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
ЕС уже потратил на Украину 180 миллиардов евро, заявил Орбан
Вчера, 13:14
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАВЕНГРИЯКиевВиктор ОрбанПетер СийяртоЕСНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала