Орбан пригрозил Брюсселю судом, если Венгрию лишат права вето
БУДАПЕШТ, 4 окт - ПРАЙМ. Если Евросоюз нарушит собственные основные законы, чтобы лишить Венгрию права вето, Будапешт обратится в суд и Брюссель его проиграет, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"То, что сейчас пытаются сделать в Брюсселе, – это как минимум явное нарушение конституционных норм, поскольку это приведёт к судебному разбирательству, мы обратимся в суд, и тогда они проиграют в суде", - сказал Орбан в интервью порталу Hetek, отвечая на вопрос ведущего о планах ЕС лишить Венгрию права вето и обойти Будапешт в вопросе приема Украины в сообщество.
Венгерский премьер отметил, что в Брюсселе сейчас рассчитывают также сместить нынешнее правительство Венгрии на предстоящих в апреле парламентских выборах, чтобы к власти пришли оппозиционные силы, которые являются "креатурой Брюсселя" и поддерживаются "огромными деньгами" через НПО, и одобрили вступление Украины в ЕС.
"Так что они не законы хотят менять, они хотят менять правительства. И делают это совершенно бесстыдно. Раньше они были поскромнее, лучше скрывали свои намерения, но сегодня они уже говорят об этом открыто", - добавил он.
Ранее издание Politico сообщало о том, что председатель Европейского совета Антониу Кошта предлагает упростить голосование в Евросоюзе по открытию переговорных кластеров на пути к вступлению Украины в блок, стремясь обойти вето Венгрии. Орбан заявлял, что, чтобы отменить принцип единогласия для начала переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, тоже нужно одобрение всех 27 стран, а Венгрия против.