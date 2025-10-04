https://1prime.ru/20251004/orban-863151407.html

Орбан пригрозил Брюсселю судом, если Венгрию лишат права вето

БУДАПЕШТ, 4 окт - ПРАЙМ. Если Евросоюз нарушит собственные основные законы, чтобы лишить Венгрию права вето, Будапешт обратится в суд и Брюссель его проиграет, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "То, что сейчас пытаются сделать в Брюсселе, – это как минимум явное нарушение конституционных норм, поскольку это приведёт к судебному разбирательству, мы обратимся в суд, и тогда они проиграют в суде", - сказал Орбан в интервью порталу Hetek, отвечая на вопрос ведущего о планах ЕС лишить Венгрию права вето и обойти Будапешт в вопросе приема Украины в сообщество. Венгерский премьер отметил, что в Брюсселе сейчас рассчитывают также сместить нынешнее правительство Венгрии на предстоящих в апреле парламентских выборах, чтобы к власти пришли оппозиционные силы, которые являются "креатурой Брюсселя" и поддерживаются "огромными деньгами" через НПО, и одобрили вступление Украины в ЕС. "Так что они не законы хотят менять, они хотят менять правительства. И делают это совершенно бесстыдно. Раньше они были поскромнее, лучше скрывали свои намерения, но сегодня они уже говорят об этом открыто", - добавил он. Ранее издание Politico сообщало о том, что председатель Европейского совета Антониу Кошта предлагает упростить голосование в Евросоюзе по открытию переговорных кластеров на пути к вступлению Украины в блок, стремясь обойти вето Венгрии. Орбан заявлял, что, чтобы отменить принцип единогласия для начала переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, тоже нужно одобрение всех 27 стран, а Венгрия против.

