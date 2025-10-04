Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орбан рассказал о работе украинских спецслужб в Венгрии - 04.10.2025
Орбан рассказал о работе украинских спецслужб в Венгрии
Орбан рассказал о работе украинских спецслужб в Венгрии

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 4 окт - ПРАЙМ. Украинские спецслужбы постоянно действуют на территории Венгрии при поддержке Брюсселя, чтобы повлиять на венгерскую политику, обе силы заинтересованы в смене власти в стране, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Украинские спецслужбы непрерывно действуют на территории Венгрии. Мы, то есть наши спецслужбы, выявляем это, знаем об этом и защищаемся от этого. По сути, влияние на внутреннюю политику Венгрии исходит не только из Брюсселя, но и из Киева, потому что они делают это вместе. Сейчас цель Брюсселя - иметь проукраинское правительство в Венгрии. Украина тоже заинтересована в этом, украинцы поддерживают венгерскую оппозицию", - сказал Орбан в интервью порталу Hetek.
Венгерский премьер подчеркнул, что, пока у власти национально ориентированное правительство, любые попытки нарушить венгерский суверенитет и повлиять на позицию Будапешта, будут пресекаться.
В начале июля венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Украина развернула в Венгрии активную деятельность спецслужб с целью повлиять на парламентские выборы 2026 года и привести к власти проукраинское правительство, которое одобрит вступление Киева в Евросоюз.
В октябре 2024 года глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что из США предпринимались серьезные усилия по вмешательству в венгерские парламентские выборы в 2022 году, на это тратились миллионы долларов. Он также добавил, что много миллионов долларов тратится на то, чтобы сместить нынешнее венгерское правительство. В конце марта 2022 года Сийярто заявлял, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба звонил в украинское посольство в Будапеште, чтобы обсудить возможность повлиять на результаты выборов.
Орбан пригрозил Брюсселю судом, если Венгрию лишат права вето
