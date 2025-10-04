https://1prime.ru/20251004/orban-863151739.html

Орбан рассказал о работе украинских спецслужб в Венгрии

Орбан рассказал о работе украинских спецслужб в Венгрии - 04.10.2025, ПРАЙМ

Орбан рассказал о работе украинских спецслужб в Венгрии

Украинские спецслужбы постоянно действуют на территории Венгрии при поддержке Брюсселя, чтобы повлиять на венгерскую политику, обе силы заинтересованы в смене... | 04.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-04T15:15+0300

2025-10-04T15:15+0300

2025-10-04T15:15+0300

политика

мировая экономика

венгрия

брюссель

украина

виктор орбан

дмитрий кулеба

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042758_0:153:2442:1527_1920x0_80_0_0_0a473bf5490ae46c0b5d058d4fd64cc2.jpg

БУДАПЕШТ, 4 окт - ПРАЙМ. Украинские спецслужбы постоянно действуют на территории Венгрии при поддержке Брюсселя, чтобы повлиять на венгерскую политику, обе силы заинтересованы в смене власти в стране, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Украинские спецслужбы непрерывно действуют на территории Венгрии. Мы, то есть наши спецслужбы, выявляем это, знаем об этом и защищаемся от этого. По сути, влияние на внутреннюю политику Венгрии исходит не только из Брюсселя, но и из Киева, потому что они делают это вместе. Сейчас цель Брюсселя - иметь проукраинское правительство в Венгрии. Украина тоже заинтересована в этом, украинцы поддерживают венгерскую оппозицию", - сказал Орбан в интервью порталу Hetek. Венгерский премьер подчеркнул, что, пока у власти национально ориентированное правительство, любые попытки нарушить венгерский суверенитет и повлиять на позицию Будапешта, будут пресекаться. В начале июля венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Украина развернула в Венгрии активную деятельность спецслужб с целью повлиять на парламентские выборы 2026 года и привести к власти проукраинское правительство, которое одобрит вступление Киева в Евросоюз. В октябре 2024 года глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что из США предпринимались серьезные усилия по вмешательству в венгерские парламентские выборы в 2022 году, на это тратились миллионы долларов. Он также добавил, что много миллионов долларов тратится на то, чтобы сместить нынешнее венгерское правительство. В конце марта 2022 года Сийярто заявлял, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба звонил в украинское посольство в Будапеште, чтобы обсудить возможность повлиять на результаты выборов.

https://1prime.ru/20251004/orban-863151407.html

венгрия

брюссель

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, венгрия, брюссель, украина, виктор орбан, дмитрий кулеба, ес