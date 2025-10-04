Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венгрия заинтересована в существовании Украины, заявил Орбан - 04.10.2025
Политика
Венгрия заинтересована в существовании Украины, заявил Орбан
Венгрия заинтересована в существовании Украины, заявил Орбан - 04.10.2025, ПРАЙМ
Венгрия заинтересована в существовании Украины, заявил Орбан
Будапешт заинтересован в существовании Украины в качестве буферной зоны между Венгрией и Россией, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. | 04.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-04T16:18+0300
2025-10-04T16:18+0300
политика
россия
мировая экономика
украина
венгрия
будапешт
виктор орбан
нато
БУДАПЕШТ, 4 окт - ПРАЙМ. Будапешт заинтересован в существовании Украины в качестве буферной зоны между Венгрией и Россией, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. По его словам, Венгрии лучше не иметь общей границы с Германией, Турцией и Россией. "Хорошо то, что между Венгрией и Россией находится территория, которая теперь называется Украиной. Существование Украины отвечает стратегическим интересам Венгрии", - сказал Орбан в интервью порталу Hetek. В беседе с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем венгерский премьер ранее заявил, что идеальный вариант для Украины - стать буферной зоной между Россией и НАТО, иначе украинцы потеряют свою страну.
украина
венгрия
будапешт
россия, мировая экономика, украина, венгрия, будапешт, виктор орбан, нато
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Будапешт, Виктор Орбан, НАТО
16:18 04.10.2025
 
Венгрия заинтересована в существовании Украины, заявил Орбан

Орбан: Венгрия заинтересована в существовании Украины как буферной зоны между ней и РФ

БУДАПЕШТ, 4 окт - ПРАЙМ. Будапешт заинтересован в существовании Украины в качестве буферной зоны между Венгрией и Россией, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
По его словам, Венгрии лучше не иметь общей границы с Германией, Турцией и Россией.
"Хорошо то, что между Венгрией и Россией находится территория, которая теперь называется Украиной. Существование Украины отвечает стратегическим интересам Венгрии", - сказал Орбан в интервью порталу Hetek.
В беседе с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем венгерский премьер ранее заявил, что идеальный вариант для Украины - стать буферной зоной между Россией и НАТО, иначе украинцы потеряют свою страну.
Заголовок открываемого материала