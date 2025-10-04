https://1prime.ru/20251004/orban-863153330.html

Венгрия заинтересована в существовании Украины, заявил Орбан

Венгрия заинтересована в существовании Украины, заявил Орбан - 04.10.2025

Венгрия заинтересована в существовании Украины, заявил Орбан

Будапешт заинтересован в существовании Украины в качестве буферной зоны между Венгрией и Россией, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. | 04.10.2025, ПРАЙМ

БУДАПЕШТ, 4 окт - ПРАЙМ. Будапешт заинтересован в существовании Украины в качестве буферной зоны между Венгрией и Россией, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. По его словам, Венгрии лучше не иметь общей границы с Германией, Турцией и Россией. "Хорошо то, что между Венгрией и Россией находится территория, которая теперь называется Украиной. Существование Украины отвечает стратегическим интересам Венгрии", - сказал Орбан в интервью порталу Hetek. В беседе с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем венгерский премьер ранее заявил, что идеальный вариант для Украины - стать буферной зоной между Россией и НАТО, иначе украинцы потеряют свою страну.

