Орбан поздравил Бабиша с победой его партии на выборах в Чехии - 04.10.2025
Орбан поздравил Бабиша с победой его партии на выборах в Чехии
2025-10-04T20:25+0300
2025-10-04T20:25+0300
общество
чехия
европа
венгрия
виктор орбан
БУДАПЕШТ, 4 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан до окончания подсчета голосов поздравил чешского экс-премьера Андрея Бабиша с победой его партии ANO на парламентских выборах в Чехии и назвал это хорошей новостью для Европы. "Правда восторжествовала! Андрей Бабиш одержал убедительную победу на парламентских выборах в Чехии. Большой шаг для Чехии, хорошая новость для Европы. Поздравляю, Андрей!" - написал Орбан в соцсети Х. Чешское ТВ со ссылкой на статуправление ранее сообщило, что оппозиционное движение ANO ("Акция недовольных граждан") практически выиграло выборы в парламент Чехии, набрав 35,77% голосов после подсчета на 92,4% участков.
общество, чехия, европа, венгрия, виктор орбан
Общество , ЧЕХИЯ, ЕВРОПА, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан
20:25 04.10.2025
 
Орбан поздравил Бабиша с победой его партии на выборах в Чехии

БУДАПЕШТ, 4 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан до окончания подсчета голосов поздравил чешского экс-премьера Андрея Бабиша с победой его партии ANO на парламентских выборах в Чехии и назвал это хорошей новостью для Европы.
"Правда восторжествовала! Андрей Бабиш одержал убедительную победу на парламентских выборах в Чехии. Большой шаг для Чехии, хорошая новость для Европы. Поздравляю, Андрей!" - написал Орбан в соцсети Х.
Чешское ТВ со ссылкой на статуправление ранее сообщило, что оппозиционное движение ANO ("Акция недовольных граждан") практически выиграло выборы в парламент Чехии, набрав 35,77% голосов после подсчета на 92,4% участков.
Флаг Чехии - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2025
Оппозиционное движение ANO выигрывает выборы в парламент Чехии
Общество, ЧЕХИЯ, ЕВРОПА, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан
 
 
