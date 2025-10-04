https://1prime.ru/20251004/orban-863159953.html

Орбан поздравил Бабиша с победой его партии на выборах в Чехии

Орбан поздравил Бабиша с победой его партии на выборах в Чехии - 04.10.2025, ПРАЙМ

Орбан поздравил Бабиша с победой его партии на выборах в Чехии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан до окончания подсчета голосов поздравил чешского экс-премьера Андрея Бабиша с победой его партии ANO на парламентских... | 04.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-04T20:25+0300

2025-10-04T20:25+0300

2025-10-04T20:25+0300

общество

чехия

европа

венгрия

виктор орбан

https://cdnn.1prime.ru/img/79655/15/796551571_0:0:2819:1586_1920x0_80_0_0_c894fdb080f3a8aac4edf442a8976fbf.jpg

БУДАПЕШТ, 4 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан до окончания подсчета голосов поздравил чешского экс-премьера Андрея Бабиша с победой его партии ANO на парламентских выборах в Чехии и назвал это хорошей новостью для Европы. "Правда восторжествовала! Андрей Бабиш одержал убедительную победу на парламентских выборах в Чехии. Большой шаг для Чехии, хорошая новость для Европы. Поздравляю, Андрей!" - написал Орбан в соцсети Х. Чешское ТВ со ссылкой на статуправление ранее сообщило, что оппозиционное движение ANO ("Акция недовольных граждан") практически выиграло выборы в парламент Чехии, набрав 35,77% голосов после подсчета на 92,4% участков.

https://1prime.ru/20251004/chekhiya-863157529.html

чехия

европа

венгрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , чехия, европа, венгрия, виктор орбан