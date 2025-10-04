https://1prime.ru/20251004/palestine--863152811.html

В Лондоне задержали десятки человек на митинге в поддержку Palestine Action

В Лондоне задержали десятки человек на митинге в поддержку Palestine Action - 04.10.2025, ПРАЙМ

В Лондоне задержали десятки человек на митинге в поддержку Palestine Action

Британская полиция задерживает десятки человек на митинге в центре Лондона в поддержку запрещенной группы Palestine Action, передает корреспондент РИА Новости. | 04.10.2025

ЛОНДОН, 4 окт - ПРАЙМ. Британская полиция задерживает десятки человек на митинге в центре Лондона в поддержку запрещенной группы Palestine Action, передает корреспондент РИА Новости. Ранее столичная служба полиции призвала организаторов акции отменить протест на фоне нехватки ресурсов у правоохранителей после усиления мер безопасности из-за нападения на синагогу в Манчестере. Организаторы отказались отменять акцию, заявив, что полиция просто могла бы их не арестовывать. Участники митинга собрались около 13 часов по местному времени (15.00 мск) на Трафальгарской площади. Они достали фломастеры и написали на своих плакатах лозунг "Я выступаю против геноцида, я поддерживаю Palestine Action". На акции присутствуют сотни полицейских. Вскоре после начала мероприятия они двинулись группами из пяти-десяти человек в толпу и начали выборочно хватать демонстрантов, держащих плакаты с упоминанием запрещённой группы. Всех задержанных сажают в полицейские машины и увозят. Весь периметр места проведения митинга оцеплен неплотным кордоном полиции. Вокруг площади образовалась "карусель" из десятков полицейских машин, в которых сажают демонстрантов. Организатор акции – группа Defend Our Juries, которая с августа проводит кампанию против запрета Palestine Action. Акции рассчитаны на "массовое неповиновение" и массовые аресты демонстрантов, мирно выражающих поддержку Palestine Action. На всех предыдущих акциях полиция задерживала сотни человек и привлекала к операции тысячи полицейских, в том числе из других регионов. В четверг полиция Лондона объявила об усилении мер безопасности вокруг синагог и в районах со значительным еврейским населением после инцидента возле синагоги в Манчестере. Ранее неизвестный наехал на автомобиле, а затем напал с ножом на людей возле синагоги на улице Миддлтон-роуд в Манчестере. По последним данным, двое пострадавших умерли, нападавший был застрелен. В июле власти Британии внесли Palestine Action в список террористических организаций. Членство в движении или его поддержка стали уголовным преступлением, наказуемым тюремным заключением сроком до 14 лет. Palestine Action была запрещена после того, как активисты проникли на крупнейшую базу британских ВВС Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир, повредили ломом два заправочных самолета Airbus Voyager и распылили красную краску на их турбины. По их заявлению, поводом для акции послужило то, что ВВС Британии ежедневно осуществляют рейсы из Брайз-Нортона на базу Акротири на Кипре, которая задействована в военных операциях в Газе.

