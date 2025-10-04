https://1prime.ru/20251004/partija-863137048.html

Правящая Либерально-демократическая партия Японии выберет главу партии, который с большой вероятностью станет и премьером страны.

2025-10-04T00:27+0300

мировая экономика

япония

азия

фумио кисида

мид

ТОКИО, 4 окт - ПРАЙМ. Правящая Либерально-демократическая партия Японии выберет главу партии, который с большой вероятностью станет и премьером страны. В выборах принимают участие пять кандидатов, все они боролись за пост председателя партии и год назад, когда победа досталась нынешнему премьер-министру Японии Сигэру Исибе. Это единственная женщина среди кандидатов Санаэ Такаити, министр сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми - сын экс-премьер-министра Дзюнъитиро Коидзуми, генеральный секретарь правительства, ранее занимавший пост главы МИД Ёсимаса Хаяси, экс-министр иностранных дел Тосимицу Мотэги и экс-министр по вопросам экономической безопасности Такаюки Кобаяси. Для победы кандидату необходимо получить более 50% голосов от рядовых членов партии (295 бюллетеней от региональных отделений) и депутатов в парламенте от ЛДП (также 295 бюллетеней). По предварительным оценкам, ни один из кандидатов не сможет заручиться такой поддержкой, поэтому вскоре после объявления результатов первого тура два кандидата, получившие наибольшее число голосов встретятся в финальном втором туре. Во втором туре победу получит тот, за кем будет поддержка депутатов, так как в голосовании примут участие 295 парламентариев и всего 47 представителей региональных партийных ячеек по числу префектур. Тройку лидеров предвыборной гонки по опросам среди депутатов возглавляет Коидзуми, 44-летний и самый молодой в пятерке кандидатов. За ним следует генеральный секретарь правительства умеренный Ёсимаса Хаяси и замыкает тройку Санаэ Такаити, которой собратья по партии опасаются из-за слишком радикальных высказываний. Однако по опросам среди рядовых партийцев именно Санаэ Такаити возглавляет тройку лидеров, второе место у Коидзуми, а третье у Хаяси. Таким образом, у каждого из них есть шансы выйти в финальный второй тур. При этом со своим выбором не определились еще 40 депутатов, их слово может оказаться решающим для результата голосования. Экс-премьер-министры Японии Таро Асо и Фумио Кисида, обладающие большим влиянием в партии, пока публично не поддержали ни одного из кандидатов. Если Таро Асо, единственный, кто не допустил роспуска своей фракции в партии, что позволяет ей голосовать консолидированно, в день выборов выскажется в поддержку того или иного кандидата, это принесет ему 40 голосов депутатов. Если на выборах прошлого года нынешних трех лидеров можно было бы легко разделить на категории: Санаэ Такаити наиболее радикальная, придерживается правых взглядов, Ёсимаса Хаяси - умеренный и Коидзуми - наиболее либеральный, в чем-то даже использующий тезисы оппозиции, как, например, в вопросе о разных фамилиях для супругов, то за год Такаити умерила пыл и больше не выступает за посещение храма Ясукуни, который в странах Азии ассоциируется с японским милитаризмом, а Коидзуми забыл про свой былой либерализм. Считается, что слишком правая и слишком либеральная повестка год назад испортили их результаты на выборах. После выборов главы партии ЛДП начнет поиски союзников среди оппозиции. Это связано с тем, что для победы кандидату на пост премьер-министра необходимо получить более 50% голосов депутатов. Сейчас ЛДП не имеет более половины депутатских портфелей ни в одной из палат парламента. Значит, ЛДП нужно будет договориться с оппозицией о поддержке своего кандидата. Такаити и Коидзуми выступают за расширение коалиции за счет оппозиционных партий, а Хаяси считает, что договариваться нужно в зависимости от конкретной политической меры или законопроекта, как это было при предыдущих премьер-министрах. Теоретически оппозиция, у которой совместно более половины мест в обеих палатах, могла бы выдвинуть единого кандидата и провести его в премьер-министры, но политический спектр оппозиционных партий настолько широк, что это вряд ли осуществимо. Таким образом выборы премьер-министра в парламенте, которые обычно носили формальный характер и назначались вскоре после выборов главы ЛДП, на тот раз состоятся в середине октября.

2025

