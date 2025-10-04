https://1prime.ru/20251004/polo-863153001.html

Американский бренд Polo зарегистрировал товарный знак в России

Американский бренд Polo зарегистрировал товарный знак в России - 04.10.2025, ПРАЙМ

Американский бренд Polo зарегистрировал товарный знак в России

Американский бренд Polo зарегистрировал товарный знак в России для продажи косметической продукции, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. | 04.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Американский бренд Polo зарегистрировал товарный знак в России для продажи косметической продукции, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документу, заявка была подана в ведомство в феврале 2025 года, в сентябре было принято решение о регистрации. В качестве заявителя указана американская "Лоран Компани". Теперь под данным брендом в России могут производить и продавать ароматизированное мыло, духи, кремы для тела и прочую косметическую продукцию.

