Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Американский бренд Polo зарегистрировал товарный знак в России - 04.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251004/polo-863153001.html
Американский бренд Polo зарегистрировал товарный знак в России
Американский бренд Polo зарегистрировал товарный знак в России - 04.10.2025, ПРАЙМ
Американский бренд Polo зарегистрировал товарный знак в России
Американский бренд Polo зарегистрировал товарный знак в России для продажи косметической продукции, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. | 04.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-04T15:54+0300
2025-10-04T15:54+0300
бизнес
россия
роспатент
https://cdnn.1prime.ru/img/83184/10/831841001_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_cc14424e7ff6f9111548cba59eefe84f.jpg
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Американский бренд Polo зарегистрировал товарный знак в России для продажи косметической продукции, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документу, заявка была подана в ведомство в феврале 2025 года, в сентябре было принято решение о регистрации. В качестве заявителя указана американская "Лоран Компани". Теперь под данным брендом в России могут производить и продавать ароматизированное мыло, духи, кремы для тела и прочую косметическую продукцию.
https://1prime.ru/20251003/znak-863135915.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83184/10/831841001_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_c0a322b52590875f76bc1e863009d1c7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, роспатент
Бизнес, РОССИЯ, Роспатент
15:54 04.10.2025
 
Американский бренд Polo зарегистрировал товарный знак в России

Бренд Polo зарегистрировал товарный знак в России для продажи косметической продукции

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПомада
Помада - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2025
Помада . Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Американский бренд Polo зарегистрировал товарный знак в России для продажи косметической продукции, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документу, заявка была подана в ведомство в феврале 2025 года, в сентябре было принято решение о регистрации. В качестве заявителя указана американская "Лоран Компани".
Теперь под данным брендом в России могут производить и продавать ароматизированное мыло, духи, кремы для тела и прочую косметическую продукцию.
Логотип Louis Vuitton - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
Louis Vuitton хочет зарегистрировать в России новые товарные знаки
Вчера, 23:39
 
БизнесРОССИЯРоспатент
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала