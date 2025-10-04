Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пакистан предложил США построить порт на Аравийском море, пишут СМИ - 04.10.2025
Пакистан предложил США построить порт на Аравийском море, пишут СМИ
2025-10-04T18:26+0300
2025-10-04T18:27+0300
мировая экономика
сша
пакистан
газа
financial times
бизнес
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Официальные лица Пакистана обратились к коллегам из США с предложением о строительстве порта на Аравийском море, пишет издание Financial Times со ссылкой на советников начальника штаба армии Пакистана Асима Мунира. Издание отмечает, что идея строительства порта - одна из инициатив Пакистана по углублению связей с США наряду с криптовалютным сотрудничеством, борьбой с терроризмом, продвижением мирного плата Трампа по Газе и доступа к критически важным минералам. "Советники пакистанского начальника штаба армии Асима Мунира обратились к официальным лицам США с предложением построить и эксплуатировать порт на Аравийском море, который мог бы предоставить Вашингтону плацдарм в одном из самых нестабильных регионов мира", - говорится в статье. План, по данным издания, предполагает развитие пакистанского рыболовецкого города Пасни в терминал для доступа к критическим минералам страны. Подчеркивается, что Пасни расположен всего в 160 километрах к востоку от Ирана и 113 километрах к востоку от порта Гвадар, в преобразование которого значительный вклад вложил Китай. По словам источников, предложение было озвучено ряду американских официальных лиц и передано Муниру перед его встречей с Трампом в Белом доме в конце сентября. При этом источник в администрации Трампа заявил изданию, что президент США и его советники не обсуждали подобное предложение.
сша
пакистан
газа
мировая экономика, сша, пакистан, газа, financial times, бизнес
Мировая экономика, США, ПАКИСТАН, Газа, Financial Times, Бизнес
18:26 04.10.2025 (обновлено: 18:27 04.10.2025)
 
Пакистан предложил США построить порт на Аравийском море, пишут СМИ

FT: Пакистан обратился к США с предложением построить порт на Аравийском море

© РИА Новости . Игорь Онучин | Перейти в медиабанкПорт
Порт - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2025
Порт. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Онучин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Официальные лица Пакистана обратились к коллегам из США с предложением о строительстве порта на Аравийском море, пишет издание Financial Times со ссылкой на советников начальника штаба армии Пакистана Асима Мунира.
Издание отмечает, что идея строительства порта - одна из инициатив Пакистана по углублению связей с США наряду с криптовалютным сотрудничеством, борьбой с терроризмом, продвижением мирного плата Трампа по Газе и доступа к критически важным минералам.
"Советники пакистанского начальника штаба армии Асима Мунира обратились к официальным лицам США с предложением построить и эксплуатировать порт на Аравийском море, который мог бы предоставить Вашингтону плацдарм в одном из самых нестабильных регионов мира", - говорится в статье.
План, по данным издания, предполагает развитие пакистанского рыболовецкого города Пасни в терминал для доступа к критическим минералам страны. Подчеркивается, что Пасни расположен всего в 160 километрах к востоку от Ирана и 113 километрах к востоку от порта Гвадар, в преобразование которого значительный вклад вложил Китай.
По словам источников, предложение было озвучено ряду американских официальных лиц и передано Муниру перед его встречей с Трампом в Белом доме в конце сентября. При этом источник в администрации Трампа заявил изданию, что президент США и его советники не обсуждали подобное предложение.
Мировая экономика, США, ПАКИСТАН, Газа, Financial Times, Бизнес
 
 
