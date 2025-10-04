Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
04.10.2025
Правительство выделит средства в рамках проекта беспилотных авиасистем
2025-10-04T13:31+0300
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ приняло законопроект о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы". Заседание кабмина прошло в пятницу. "Решения, принятые на заседании правительства 3 октября 2025 года... О выделении Минобрнауки России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований... Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении на сайте кабмина. Отмечается, что проект распоряжения направлен на предоставление субсидии автономной некоммерческой организации "Университет Национальной технологической инициативы 2035" в целях обеспечения реализации мероприятий по профессиональному развитию в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы".
13:31 04.10.2025
 
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ приняло законопроект о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы".
Заседание кабмина прошло в пятницу.
"Решения, принятые на заседании правительства 3 октября 2025 года... О выделении Минобрнауки России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований... Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении на сайте кабмина.
Отмечается, что проект распоряжения направлен на предоставление субсидии автономной некоммерческой организации "Университет Национальной технологической инициативы 2035" в целях обеспечения реализации мероприятий по профессиональному развитию в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы".
