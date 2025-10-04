https://1prime.ru/20251004/pravitelstvo--863149405.html
Правительство выделит средства в рамках проекта беспилотных авиасистем
Правительство выделит средства в рамках проекта беспилотных авиасистем - 04.10.2025, ПРАЙМ
Правительство выделит средства в рамках проекта беспилотных авиасистем
Правительство РФ приняло законопроект о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы". | 04.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-04T13:31+0300
2025-10-04T13:31+0300
2025-10-04T13:31+0300
экономика
россия
рф
минобрнауки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859704367_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_8b5849d346169be1d3d0c2df1e5738c4.jpg
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ приняло законопроект о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы". Заседание кабмина прошло в пятницу. "Решения, принятые на заседании правительства 3 октября 2025 года... О выделении Минобрнауки России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований... Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении на сайте кабмина. Отмечается, что проект распоряжения направлен на предоставление субсидии автономной некоммерческой организации "Университет Национальной технологической инициативы 2035" в целях обеспечения реализации мероприятий по профессиональному развитию в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы".
https://1prime.ru/20251004/pravitelstvo--863144249.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859704367_126:0:910:588_1920x0_80_0_0_023865fab565759c8181f6bc38cafa48.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, минобрнауки
Экономика, РОССИЯ, РФ, Минобрнауки
Правительство выделит средства в рамках проекта беспилотных авиасистем
Правительство выделит средства на мероприятия в рамках проекта беспилотных авиасистем
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ приняло законопроект о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы".
Заседание кабмина прошло в пятницу.
"Решения, принятые на заседании правительства 3 октября 2025 года... О выделении Минобрнауки
России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований... Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении на сайте кабмина.
Отмечается, что проект распоряжения направлен на предоставление субсидии автономной некоммерческой организации "Университет Национальной технологической инициативы 2035" в целях обеспечения реализации мероприятий по профессиональному развитию в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы".
Правительство выделило 10 миллиардов рублей на доплаты пенсионерам