Правительство выделит средства в рамках проекта беспилотных авиасистем

2025-10-04T13:31+0300

экономика

россия

рф

минобрнауки

МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ приняло законопроект о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы". Заседание кабмина прошло в пятницу. "Решения, принятые на заседании правительства 3 октября 2025 года... О выделении Минобрнауки России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований... Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении на сайте кабмина. Отмечается, что проект распоряжения направлен на предоставление субсидии автономной некоммерческой организации "Университет Национальной технологической инициативы 2035" в целях обеспечения реализации мероприятий по профессиональному развитию в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы".

