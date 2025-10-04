https://1prime.ru/20251004/pravitelstvo--863149754.html

Кабмин принял проект о компенсации регионам расходов на содержание граждан

Кабмин принял проект о компенсации регионам расходов на содержание граждан - 04.10.2025, ПРАЙМ

Кабмин принял проект о компенсации регионам расходов на содержание граждан

Правительство России приняло законопроект о компенсации регионам расходов на размещение и питание граждан, вынужденно покинувших свои дома. | 04.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-04T13:39+0300

2025-10-04T13:39+0300

2025-10-04T13:39+0300

МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Правительство России приняло законопроект о компенсации регионам расходов на размещение и питание граждан, вынужденно покинувших свои дома. Заседание кабмина прошло в пятницу. "Решения, принятые на заседании правительства 3 октября 2025 года... О выделении МЧС России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации... Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении на сайте кабмина. Уточняется, что проект распоряжения направлен на возмещение понесенных в 2024-2025 годах бюджетами субъектов РФ расходов на размещение и питание граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территориях субъектов РФ, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувших жилые помещения и находившихся в пунктах временного размещения и питания на территории Российской Федерации.

