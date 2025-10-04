Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кабмин принял проект о компенсации регионам расходов на содержание граждан - 04.10.2025
Кабмин принял проект о компенсации регионам расходов на содержание граждан
Кабмин принял проект о компенсации регионам расходов на содержание граждан
Правительство России приняло законопроект о компенсации регионам расходов на размещение и питание граждан, вынужденно покинувших свои дома. | 04.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-04T13:39+0300
2025-10-04T13:39+0300
россия
общество
рф
украина
мчс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860240546_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cf73f439048dfe2dd477e592bbed5749.jpg
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Правительство России приняло законопроект о компенсации регионам расходов на размещение и питание граждан, вынужденно покинувших свои дома. Заседание кабмина прошло в пятницу. "Решения, принятые на заседании правительства 3 октября 2025 года... О выделении МЧС России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации... Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении на сайте кабмина. Уточняется, что проект распоряжения направлен на возмещение понесенных в 2024-2025 годах бюджетами субъектов РФ расходов на размещение и питание граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территориях субъектов РФ, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувших жилые помещения и находившихся в пунктах временного размещения и питания на территории Российской Федерации.
рф
украина
ru-RU
россия, общество, рф, украина, мчс
РОССИЯ, Общество , РФ, УКРАИНА, МЧС
13:39 04.10.2025
 
Кабмин принял проект о компенсации регионам расходов на содержание граждан

Правительство компенсирует регионам содержание граждан, вынужденно покинувших дома

© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2025
Здание правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Правительство России приняло законопроект о компенсации регионам расходов на размещение и питание граждан, вынужденно покинувших свои дома.
Заседание кабмина прошло в пятницу.
"Решения, принятые на заседании правительства 3 октября 2025 года... О выделении МЧС России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации... Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении на сайте кабмина.
Уточняется, что проект распоряжения направлен на возмещение понесенных в 2024-2025 годах бюджетами субъектов РФ расходов на размещение и питание граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территориях субъектов РФ, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувших жилые помещения и находившихся в пунктах временного размещения и питания на территории Российской Федерации.
Правительство выделит средства в рамках проекта беспилотных авиасистем
