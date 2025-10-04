Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пушилин рассказал о работе по поиску альтернативных источников воды в ДНР - 04.10.2025
https://1prime.ru/20251004/pushilin-863146777.html
Пушилин рассказал о работе по поиску альтернативных источников воды в ДНР
Пушилин рассказал о работе по поиску альтернативных источников воды в ДНР - 04.10.2025, ПРАЙМ
Пушилин рассказал о работе по поиску альтернативных источников воды в ДНР
Геологическая разведка с целью поиска альтернативных источников воды для жителей ДНР будет проводиться по всей территории региона, сообщил глава республики... | 04.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-04T11:39+0300
2025-10-04T11:39+0300
россия
киев
донбасс
дон
денис пушилин
мчс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/04/863146625_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_16730b619ea9152f8a1e78441d7ac226.jpg
ДОНЕЦК, 4 окт - ПРАЙМ. Геологическая разведка с целью поиска альтернативных источников воды для жителей ДНР будет проводиться по всей территории региона, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Продолжаем работу по поиску альтернативных источников воды для жителей Республики... Геологоразведку сделаем по всей территории региона. Это одна из мер", - сообщил Пушилин в своем Telegram-канале. По его словам, проводить разведку запасов подземных вод уже помогает МЧС России. В частности, в Амвросиевском муниципальном округе уже пробурили скважину для добычи подземных вод. Врио председателя правительства ДНР Андрей Чертков 18 июля сообщил, что уровень запасов воды в республике упал до критически низкого уровня, ряд водохранилищ практически обомлел, воды не хватает для регулярного обеспечения населения. Глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что для урегулирования проблемы ведется переброска воды из других водоемов и расчистка русел рек. После отключения Киевом весной 2022 года водоснабжения по каналу Северский Донец - Донбасс в республике образовался острый дефицит воды, в частности, в дома горожан вода подавалась раз в три дня на несколько часов. После запуска нового канала Дон - Северский Донец дефицит воды снизился, однако ее все равно не хватает.
киев
донбасс
дон
ДОНЕЦК, 4 окт - ПРАЙМ. Геологическая разведка с целью поиска альтернативных источников воды для жителей ДНР будет проводиться по всей территории региона, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Продолжаем работу по поиску альтернативных источников воды для жителей Республики... Геологоразведку сделаем по всей территории региона. Это одна из мер", - сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.
По его словам, проводить разведку запасов подземных вод уже помогает МЧС России. В частности, в Амвросиевском муниципальном округе уже пробурили скважину для добычи подземных вод.
Врио председателя правительства ДНР Андрей Чертков 18 июля сообщил, что уровень запасов воды в республике упал до критически низкого уровня, ряд водохранилищ практически обомлел, воды не хватает для регулярного обеспечения населения. Глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что для урегулирования проблемы ведется переброска воды из других водоемов и расчистка русел рек.
После отключения Киевом весной 2022 года водоснабжения по каналу Северский Донец - Донбасс в республике образовался острый дефицит воды, в частности, в дома горожан вода подавалась раз в три дня на несколько часов. После запуска нового канала Дон - Северский Донец дефицит воды снизился, однако ее все равно не хватает.
Заголовок открываемого материала