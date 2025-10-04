Космические войска вносят вклад в обороноспособность страны, заявил Путин

https://1prime.ru/20251004/putin--863143024.html
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил командование, личный состав и ветеранов Космических войск РФ, отметив, что Космические войска внесут значимый вклад в обеспечение обороноспособности страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В РФ 4 октября отмечается День Космических войск. "Уверен, что вы и впредь будете твёрдо стоять на страже стратегических интересов нашего государства, вносить значимый вклад в реализацию национальной космической программы, обеспечение обороноспособности Родины", - говорится в телеграмме.
