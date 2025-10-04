Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Космические войска вносят вклад в обороноспособность страны, заявил Путин - 04.10.2025
Космические войска вносят вклад в обороноспособность страны, заявил Путин
2025-10-04T09:29+0300
2025-10-04T09:29+0300
вооружения
общество
россия
рф
владимир путин
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил командование, личный состав и ветеранов Космических войск РФ, отметив, что Космические войска внесут значимый вклад в обеспечение обороноспособности страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В РФ 4 октября отмечается День Космических войск. "Уверен, что вы и впредь будете твёрдо стоять на страже стратегических интересов нашего государства, вносить значимый вклад в реализацию национальной космической программы, обеспечение обороноспособности Родины", - говорится в телеграмме.
рф
общество , россия, рф, владимир путин
Вооружения, Общество , РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
09:29 04.10.2025
 
Космические войска вносят вклад в обороноспособность страны, заявил Путин

Президент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин . Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил командование, личный состав и ветеранов Космических войск РФ, отметив, что Космические войска внесут значимый вклад в обеспечение обороноспособности страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
В РФ 4 октября отмечается День Космических войск.
"Уверен, что вы и впредь будете твёрдо стоять на страже стратегических интересов нашего государства, вносить значимый вклад в реализацию национальной космической программы, обеспечение обороноспособности Родины", - говорится в телеграмме.
