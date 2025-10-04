https://1prime.ru/20251004/putin-863139605.html

Вопрос о Путине загнал пресс-секретаря ЕС в тупик

Вопрос о Путине загнал пресс-секретаря ЕС в тупик - 04.10.2025, ПРАЙМ

Вопрос о Путине загнал пресс-секретаря ЕС в тупик

Представитель Еврокомиссии, Паула Пинью, сообщила на брифинге в Брюсселе, что Европейская комиссия не занимается мониторингом речей президента России Владимира... | 04.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-04T05:11+0300

2025-10-04T05:11+0300

2025-10-04T05:11+0300

европа

брюссель

сша

владимир путин

ек

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_f2efb022c6def43fc83566989fbf2d17.jpg

МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Представитель Еврокомиссии, Паула Пинью, сообщила на брифинге в Брюсселе, что Европейская комиссия не занимается мониторингом речей президента России Владимира Путина, это заявление было опубликовано газетой La Repubblica.“Мы не отслеживаем все выступления президента Путина”, — сказала она, не сумев ответить на вопрос журналистов о комментариях российского лидера касательно БПЛА над Европой и усиливающейся милитаризации региона.Кроме того, Пинью отказалась объяснить, по какой причине ЕК перестала уделять внимание мероприятиям с участием Путина.В четверг глава России, как обычно, участвовал в заседании клуба и в своем выступлении коснулся вопросов нового мирового порядка, отношений с США, Индией и Китаем, а также ситуации в Украине. В ответ на вопрос Федора Лукьянова, научного руководителя Фонда развития и поддержки клуба, о дронах над Европой, российский президент с юмором отметил, что больше не станет запускать дроны — ни в Данию, ни во Францию, ни куда-либо еще.

https://1prime.ru/20251004/evrosoyuz-863139368.html

https://1prime.ru/20251003/merts-863123916.html

европа

брюссель

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, брюссель, сша, владимир путин, ек