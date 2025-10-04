Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вопрос о Путине загнал пресс-секретаря ЕС в тупик - 04.10.2025, ПРАЙМ
Вопрос о Путине загнал пресс-секретаря ЕС в тупик
Вопрос о Путине загнал пресс-секретаря ЕС в тупик - 04.10.2025
Вопрос о Путине загнал пресс-секретаря ЕС в тупик
Представитель Еврокомиссии, Паула Пинью, сообщила на брифинге в Брюсселе, что Европейская комиссия не занимается мониторингом речей президента России Владимира... | 04.10.2025, ПРАЙМ
европа
брюссель
сша
владимир путин
ек
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Представитель Еврокомиссии, Паула Пинью, сообщила на брифинге в Брюсселе, что Европейская комиссия не занимается мониторингом речей президента России Владимира Путина, это заявление было опубликовано газетой La Repubblica.“Мы не отслеживаем все выступления президента Путина”, — сказала она, не сумев ответить на вопрос журналистов о комментариях российского лидера касательно БПЛА над Европой и усиливающейся милитаризации региона.Кроме того, Пинью отказалась объяснить, по какой причине ЕК перестала уделять внимание мероприятиям с участием Путина.В четверг глава России, как обычно, участвовал в заседании клуба и в своем выступлении коснулся вопросов нового мирового порядка, отношений с США, Индией и Китаем, а также ситуации в Украине. В ответ на вопрос Федора Лукьянова, научного руководителя Фонда развития и поддержки клуба, о дронах над Европой, российский президент с юмором отметил, что больше не станет запускать дроны — ни в Данию, ни во Францию, ни куда-либо еще.
европа
брюссель
сша
европа, брюссель, сша, владимир путин, ек
ЕВРОПА, Брюссель, США, Владимир Путин, ЕК
Вопрос о Путине загнал пресс-секретаря ЕС в тупик

МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Представитель Еврокомиссии, Паула Пинью, сообщила на брифинге в Брюсселе, что Европейская комиссия не занимается мониторингом речей президента России Владимира Путина, это заявление было опубликовано газетой La Repubblica.
“Мы не отслеживаем все выступления президента Путина”, — сказала она, не сумев ответить на вопрос журналистов о комментариях российского лидера касательно БПЛА над Европой и усиливающейся милитаризации региона.
"Реальная война". Журналист назвал главный страх ЕС и НАТО из-за России
Кроме того, Пинью отказалась объяснить, по какой причине ЕК перестала уделять внимание мероприятиям с участием Путина.
В четверг глава России, как обычно, участвовал в заседании клуба и в своем выступлении коснулся вопросов нового мирового порядка, отношений с США, Индией и Китаем, а также ситуации в Украине. В ответ на вопрос Федора Лукьянова, научного руководителя Фонда развития и поддержки клуба, о дронах над Европой, российский президент с юмором отметил, что больше не станет запускать дроны — ни в Данию, ни во Францию, ни куда-либо еще.
Politico: Мерц сорвался на встрече ЕС из-за нового плана против России
ЕВРОПА Брюссель США Владимир Путин ЕК
 
 
