Вопрос о Путине загнал пресс-секретаря ЕС в тупик
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Представитель Еврокомиссии, Паула Пинью, сообщила на брифинге в Брюсселе, что Европейская комиссия не занимается мониторингом речей президента России Владимира Путина, это заявление было опубликовано газетой La Repubblica.“Мы не отслеживаем все выступления президента Путина”, — сказала она, не сумев ответить на вопрос журналистов о комментариях российского лидера касательно БПЛА над Европой и усиливающейся милитаризации региона.Кроме того, Пинью отказалась объяснить, по какой причине ЕК перестала уделять внимание мероприятиям с участием Путина.В четверг глава России, как обычно, участвовал в заседании клуба и в своем выступлении коснулся вопросов нового мирового порядка, отношений с США, Индией и Китаем, а также ситуации в Украине. В ответ на вопрос Федора Лукьянова, научного руководителя Фонда развития и поддержки клуба, о дронах над Европой, российский президент с юмором отметил, что больше не станет запускать дроны — ни в Данию, ни во Францию, ни куда-либо еще.
