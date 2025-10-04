https://1prime.ru/20251004/putin-863140402.html
"Россия покончила с Европой". На Западе резко отреагировали на слова Путина
"Россия покончила с Европой". На Западе резко отреагировали на слова Путина - 04.10.2025, ПРАЙМ
"Россия покончила с Европой". На Западе резко отреагировали на слова Путина
Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", дал понять, что Европа разрушила отношения с Россией,... | 04.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-04T06:57+0300
2025-10-04T06:57+0300
2025-10-04T06:58+0300
политика
россия
валдай
владимир путин
европа
азия
индия
китай
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/03/863110411_0:141:3158:1917_1920x0_80_0_0_ce84359b49117a919896d26495cfc1de.jpg
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", дал понять, что Европа разрушила отношения с Россией, написал в социальной сети Х профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен."Мой главный вывод из речи Путина: Азия – это будущее. Россия может работать с Америкой, но она покончила с Европой", — отметил профессор.В четверг российский президент традиционно участвовал в заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". В своей речи он коснулся проблем нового миропорядка, двусторонних отношений с Соединенными Штатами, Индией и Китаем, а также конфликта на Украине. Говоря о Европе, Путин отметил, что ей необходимо сохранять ценностный фундамент, а если его нет, то та Европа, которую мы любили, исчезает.
https://1prime.ru/20251003/rossiya-863131591.html
европа
азия
индия
китай
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/03/863110411_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_e0d6f966da2c58147ac6e871327e8285.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, валдай, владимир путин, европа, азия, индия, китай, сша
Политика, РОССИЯ, Валдай, Владимир Путин, ЕВРОПА, АЗИЯ, ИНДИЯ, КИТАЙ, США
"Россия покончила с Европой". На Западе резко отреагировали на слова Путина
Дизен: Путин на "Валдае" дал понять, что Европа разрушила отношения с Россией