"Россия покончила с Европой". На Западе резко отреагировали на слова Путина
"Россия покончила с Европой". На Западе резко отреагировали на слова Путина
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", дал понять, что Европа разрушила отношения с Россией, написал в социальной сети Х профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен."Мой главный вывод из речи Путина: Азия – это будущее. Россия может работать с Америкой, но она покончила с Европой", — отметил профессор.В четверг российский президент традиционно участвовал в заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". В своей речи он коснулся проблем нового миропорядка, двусторонних отношений с Соединенными Штатами, Индией и Китаем, а также конфликта на Украине. Говоря о Европе, Путин отметил, что ей необходимо сохранять ценностный фундамент, а если его нет, то та Европа, которую мы любили, исчезает.
06:57 04.10.2025 (обновлено: 06:58 04.10.2025)
 
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", дал понять, что Европа разрушила отношения с Россией, написал в социальной сети Х профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
"Мой главный вывод из речи Путина: Азия – это будущее. Россия может работать с Америкой, но она покончила с Европой", — отметил профессор.
В четверг российский президент традиционно участвовал в заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". В своей речи он коснулся проблем нового миропорядка, двусторонних отношений с Соединенными Штатами, Индией и Китаем, а также конфликта на Украине. Говоря о Европе, Путин отметил, что ей необходимо сохранять ценностный фундамент, а если его нет, то та Европа, которую мы любили, исчезает.
