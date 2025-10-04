https://1prime.ru/20251004/putin-863143170.html
Путин поздравил военных с Днем Космических войск
Путин поздравил военных с Днем Космических войск - 04.10.2025, ПРАЙМ
Путин поздравил военных с Днем Космических войск
Президент России Владимир Путин поздравил командование, личный состав и ветеранов Космических войск, отметив, что военные бережно хранят и развивают славные... | 04.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-04T09:28+0300
2025-10-04T09:28+0300
2025-10-04T09:28+0300
вооружения
общество
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/83424/16/834241610_0:0:2895:1629_1920x0_80_0_0_66f6bc99035d7bd064e6b49af4e97eda.jpg
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил командование, личный состав и ветеранов Космических войск, отметив, что военные бережно хранят и развивают славные традиции предшественников, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас с праздником - Днем Космических войск... Отрадно, что сегодня личный состав Космических войск бережно хранит и развивает славные традиции своих предшественников", - говорится в поздравлении президента с Днем Космических войск.
https://1prime.ru/20251003/putin-863123450.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83424/16/834241610_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_e747f0d820fddffe9bddd8f6c7f9b454.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , владимир путин
Вооружения, Общество , Владимир Путин
Путин поздравил военных с Днем Космических войск
Путин: космические войска бережно хранят традиции предшественников
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил командование, личный состав и ветеранов Космических войск, отметив, что военные бережно хранят и развивают славные традиции предшественников, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с праздником - Днем Космических войск... Отрадно, что сегодня личный состав Космических войск бережно хранит и развивает славные традиции своих предшественников", - говорится в поздравлении президента с Днем Космических войск.
В Раде сделали заявление после выступления Путина на Валдае