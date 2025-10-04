https://1prime.ru/20251004/putin-863143170.html

Путин поздравил военных с Днем Космических войск

МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил командование, личный состав и ветеранов Космических войск, отметив, что военные бережно хранят и развивают славные традиции предшественников, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас с праздником - Днем Космических войск... Отрадно, что сегодня личный состав Космических войск бережно хранит и развивает славные традиции своих предшественников", - говорится в поздравлении президента с Днем Космических войск.

