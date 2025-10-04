Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поздравил военных с Днем Космических войск
2025-10-04T09:28+0300
2025-10-04T09:28+0300
вооружения
общество
владимир путин
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил командование, личный состав и ветеранов Космических войск, отметив, что военные бережно хранят и развивают славные традиции предшественников, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас с праздником - Днем Космических войск... Отрадно, что сегодня личный состав Космических войск бережно хранит и развивает славные традиции своих предшественников", - говорится в поздравлении президента с Днем Космических войск.
общество , владимир путин
Вооружения, Общество , Владимир Путин
09:28 04.10.2025
 
Путин поздравил военных с Днем Космических войск

Путин: космические войска бережно хранят традиции предшественников

МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил командование, личный состав и ветеранов Космических войск, отметив, что военные бережно хранят и развивают славные традиции предшественников, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с праздником - Днем Космических войск... Отрадно, что сегодня личный состав Космических войск бережно хранит и развивает славные традиции своих предшественников", - говорится в поздравлении президента с Днем Космических войск.
ВооруженияОбществоВладимир Путин
 
 
