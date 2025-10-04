Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Новые НЛО". На Западе отреагировали на шутку Путина - 04.10.2025
"Новые НЛО". На Западе отреагировали на шутку Путина
2025-10-04T11:27+0300
2025-10-04T11:33+0300
владимир путин
ес
валдай
франция
дания
россия
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Журналист Томас Фази в соцсети X шуткой отреагировал на заявление президента России Владимира Путина об истерии в ЕС из-за дронов. "Российские беспилотники — это новые НЛО. За исключением того, что последние реальны", — написал он.Путин, выступая на "Валдае", пошутил, что не будет больше отправлять беспилотники ни в Данию, ни во Францию, ни еще куда-либо. Он добавил, что история с дронами похожа на истерику связанную с НЛО. Польский премьер Дональд Туск в середине сентября выступил с утверждением, что над территорий страны были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств не привел.После этого сразу несколько стран начали жаловаться на появление в их воздушном пространстве неопознанных дронов.В свою очередь, в Кремле назвали заявления о причастности России голословными.
владимир путин, ес, валдай, франция, дания, россия
Владимир Путин, ЕС, Валдай, ФРАНЦИЯ, ДАНИЯ, РОССИЯ
11:27 04.10.2025 (обновлено: 11:33 04.10.2025)
 
"Новые НЛО". На Западе отреагировали на шутку Путина

Фази шуткой отреагировал на слова Путина об истерии в ЕС из-за дронов

© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Журналист Томас Фази в соцсети X шуткой отреагировал на заявление президента России Владимира Путина об истерии в ЕС из-за дронов.

"Российские беспилотники — это новые НЛО. За исключением того, что последние реальны", — написал он.
Глава МО Бельгии не знает, были ли российскими дроны над военной базой
Вчера, 17:25
Путин, выступая на "Валдае", пошутил, что не будет больше отправлять беспилотники ни в Данию, ни во Францию, ни еще куда-либо. Он добавил, что история с дронами похожа на истерику связанную с НЛО.

Польский премьер Дональд Туск в середине сентября выступил с утверждением, что над территорий страны были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств не привел.
После этого сразу несколько стран начали жаловаться на появление в их воздушном пространстве неопознанных дронов.
В свою очередь, в Кремле назвали заявления о причастности России голословными.
Рютте не ответил на вопрос о причастности России к инцидентам с дронами
25 сентября, 16:44
 
Владимир ПутинЕСВалдайФРАНЦИЯДАНИЯРОССИЯ
 
 
