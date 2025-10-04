"Новые НЛО". На Западе отреагировали на шутку Путина
Фази шуткой отреагировал на слова Путина об истерии в ЕС из-за дронов
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Журналист Томас Фази в соцсети X шуткой отреагировал на заявление президента России Владимира Путина об истерии в ЕС из-за дронов.
"Российские беспилотники — это новые НЛО. За исключением того, что последние реальны", — написал он.
Путин, выступая на "Валдае", пошутил, что не будет больше отправлять беспилотники ни в Данию, ни во Францию, ни еще куда-либо. Он добавил, что история с дронами похожа на истерику связанную с НЛО.
Польский премьер Дональд Туск в середине сентября выступил с утверждением, что над территорий страны были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств не привел.
После этого сразу несколько стран начали жаловаться на появление в их воздушном пространстве неопознанных дронов.
В свою очередь, в Кремле назвали заявления о причастности России голословными.