"Новые НЛО". На Западе отреагировали на шутку Путина

МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Журналист Томас Фази в соцсети X шуткой отреагировал на заявление президента России Владимира Путина об истерии в ЕС из-за дронов. "Российские беспилотники — это новые НЛО. За исключением того, что последние реальны", — написал он.Путин, выступая на "Валдае", пошутил, что не будет больше отправлять беспилотники ни в Данию, ни во Францию, ни еще куда-либо. Он добавил, что история с дронами похожа на истерику связанную с НЛО. Польский премьер Дональд Туск в середине сентября выступил с утверждением, что над территорий страны были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств не привел.После этого сразу несколько стран начали жаловаться на появление в их воздушном пространстве неопознанных дронов.В свою очередь, в Кремле назвали заявления о причастности России голословными.

