Американские ракеты Tomahawk, которые могут быть переданы Украине, вряд ли изменят положение дел на фронте, сообщает издание Strategic Culture. | 04.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Американские ракеты Tomahawk, которые могут быть переданы Украине, вряд ли изменят положение дел на фронте, сообщает издание Strategic Culture."Как отметил Путин, даже если ракеты Tomahawk были бы поставлены, они не изменили бы ситуацию на поле боя, где поддерживаемые НАТО украинские войска стремительно теряют территорию по всей линии фронта. НАТО проиграло войну", — говорится в материале.Издание отмечает, что никакие вооружения, переданные киевскому режиму западными партнерами, включая истребители и танки, не принесли ВСУ значительных военных успехов.Выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", президент Владимир Путин отметил, что передача Киеву ракет Tomahawk не окажет влияния на военную ситуацию. Он также подчеркнул, что использование Украиной этих ракет негативно отразится на российско-американских отношениях. В воскресенье вице-президент США Джей-Ди Вэнс сообщил, что администрация обсуждает возможность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk, однако окончательное решение остается за Дональдом Трампом.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал очень серьезными заявления о возможной передаче Украине американских ракет Tomahawk.
