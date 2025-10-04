Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе сделали заявление о ракетах Tomahawk после выступления Путина - 04.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251004/putin-863154556.html
На Западе сделали заявление о ракетах Tomahawk после выступления Путина
На Западе сделали заявление о ракетах Tomahawk после выступления Путина - 04.10.2025, ПРАЙМ
На Западе сделали заявление о ракетах Tomahawk после выступления Путина
Американские ракеты Tomahawk, которые могут быть переданы Украине, вряд ли изменят положение дел на фронте, сообщает издание Strategic Culture. | 04.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-04T17:10+0300
2025-10-04T17:10+0300
украина
запад
киев
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863089887_0:0:3173:1785_1920x0_80_0_0_6a11ade71918926e3210c58bccc19ca6.jpg
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Американские ракеты Tomahawk, которые могут быть переданы Украине, вряд ли изменят положение дел на фронте, сообщает издание Strategic Culture."Как отметил Путин, даже если ракеты Tomahawk были бы поставлены, они не изменили бы ситуацию на поле боя, где поддерживаемые НАТО украинские войска стремительно теряют территорию по всей линии фронта. НАТО проиграло войну", — говорится в материале.Издание отмечает, что никакие вооружения, переданные киевскому режиму западными партнерами, включая истребители и танки, не принесли ВСУ значительных военных успехов.Выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", президент Владимир Путин отметил, что передача Киеву ракет Tomahawk не окажет влияния на военную ситуацию. Он также подчеркнул, что использование Украиной этих ракет негативно отразится на российско-американских отношениях. В воскресенье вице-президент США Джей-Ди Вэнс сообщил, что администрация обсуждает возможность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk, однако окончательное решение остается за Дональдом Трампом.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал очень серьезными заявления о возможной передаче Украине американских ракет Tomahawk.
https://1prime.ru/20251003/smi-863100265.html
https://1prime.ru/20251003/putin-863123450.html
украина
запад
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863089887_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_dde46b37462f3e5fdf470c000d178086.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, запад, киев, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, нато
УКРАИНА, ЗАПАД, Киев, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, НАТО
17:10 04.10.2025
 
На Западе сделали заявление о ракетах Tomahawk после выступления Путина

Strategic Culture: ракеты Tomahawk не смогут помочь Украине

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2025
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Американские ракеты Tomahawk, которые могут быть переданы Украине, вряд ли изменят положение дел на фронте, сообщает издание Strategic Culture.
"Как отметил Путин, даже если ракеты Tomahawk были бы поставлены, они не изменили бы ситуацию на поле боя, где поддерживаемые НАТО украинские войска стремительно теряют территорию по всей линии фронта. НАТО проиграло войну", — говорится в материале.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
Мировые СМИ оценили выступление Путина на "Валдае"
Вчера, 01:25
Издание отмечает, что никакие вооружения, переданные киевскому режиму западными партнерами, включая истребители и танки, не принесли ВСУ значительных военных успехов.
Выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", президент Владимир Путин отметил, что передача Киеву ракет Tomahawk не окажет влияния на военную ситуацию. Он также подчеркнул, что использование Украиной этих ракет негативно отразится на российско-американских отношениях.
В воскресенье вице-президент США Джей-Ди Вэнс сообщил, что администрация обсуждает возможность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk, однако окончательное решение остается за Дональдом Трампом.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал очень серьезными заявления о возможной передаче Украине американских ракет Tomahawk.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
В Раде сделали заявление после выступления Путина на Валдае
Вчера, 17:53
 
УКРАИНАЗАПАДКиевВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала