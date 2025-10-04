Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ рассказали, какие сигналы Путин отправил Западу во время своей речи - 04.10.2025
СМИ рассказали, какие сигналы Путин отправил Западу во время своей речи
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Во время своего выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин послал Западу важные сигналы, пишет индийское издание Firstpost."Это было одновременно и предупреждение, и манифест о том, что Россия готова к долгосрочному противостоянию и в украинском вопросе, и с Западной гегемонией в целом", — подчеркивает материал.Издание также отмечает, что форум "Валдай" давно стал ключевой площадкой для Кремля, где Москва обозначает свои стратегические позиции.Президент России традиционно принял участие в заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". В своей речи он коснулся вопросов нового миропорядка, двусторонних отношений с США, Индией и Китаем, а также ситуации вокруг конфликта на Украине.Путин добавил, что Европа еще имеет шансы на возрождение, поскольку в Старом Свете сохранились национально ориентированные силы. "Если они дальше будут набирать обороты, Европа будет возрождаться", — отметил российский лидер, подчеркнув, что это решение зависит не от России, а исключительно от самих европейцев.
20:02 04.10.2025
 
СМИ рассказали, какие сигналы Путин отправил Западу во время своей речи

Firstpost: российский лидер показал готовность противостоять западной гегемонии

Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Во время своего выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин послал Западу важные сигналы, пишет индийское издание Firstpost.
"Это было одновременно и предупреждение, и манифест о том, что Россия готова к долгосрочному противостоянию и в украинском вопросе, и с Западной гегемонией в целом", — подчеркивает материал.
Издание также отмечает, что форум "Валдай" давно стал ключевой площадкой для Кремля, где Москва обозначает свои стратегические позиции.
Президент России традиционно принял участие в заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". В своей речи он коснулся вопросов нового миропорядка, двусторонних отношений с США, Индией и Китаем, а также ситуации вокруг конфликта на Украине.
Путин добавил, что Европа еще имеет шансы на возрождение, поскольку в Старом Свете сохранились национально ориентированные силы. "Если они дальше будут набирать обороты, Европа будет возрождаться", — отметил российский лидер, подчеркнув, что это решение зависит не от России, а исключительно от самих европейцев.
