СМИ рассказали, какие сигналы Путин отправил Западу во время своей речи

04.10.2025

МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Во время своего выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин послал Западу важные сигналы, пишет индийское издание Firstpost."Это было одновременно и предупреждение, и манифест о том, что Россия готова к долгосрочному противостоянию и в украинском вопросе, и с Западной гегемонией в целом", — подчеркивает материал.Издание также отмечает, что форум "Валдай" давно стал ключевой площадкой для Кремля, где Москва обозначает свои стратегические позиции.Президент России традиционно принял участие в заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". В своей речи он коснулся вопросов нового миропорядка, двусторонних отношений с США, Индией и Китаем, а также ситуации вокруг конфликта на Украине.Путин добавил, что Европа еще имеет шансы на возрождение, поскольку в Старом Свете сохранились национально ориентированные силы. "Если они дальше будут набирать обороты, Европа будет возрождаться", — отметил российский лидер, подчеркнув, что это решение зависит не от России, а исключительно от самих европейцев.

