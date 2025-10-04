https://1prime.ru/20251004/rospotrebnadzor--863154976.html
Роспотребнадзор взял на контроль информацию о заражении туристов в Турции
2025-10-04T17:23+0300
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Роспотребнадзор взял на контроль информацию о заражении российских туристов вирусом Коксаки в Турции, сообщили журналистам в ведомстве. "В связи с появлением в СМИ сообщений о том, что российские туристы в отеле Crystal Admiral Resort Suites & Spa в Сиде сообщили о заражении вирусом Коксаки, Роспотребнадзор направил в министерство здравоохранения Турции официальный запрос", - говорится в сообщении. Уточняется, что запрос сделан в рамках действующего меморандума о сотрудничестве в области борьбы с инфекциями и охраны здоровья туристов. "В нём содержится просьба предоставить официальные данные о результатах расследования и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации", - отметили в Роспотребнадзоре, добавив, что ситуация находится на контроле. Вирус Коксаки – энтеровирусная инфекция, которая чаще всего передается через воду, пищу и при тесном контакте с зараженным человеком. Чаще всего заболевают дети, особенно в возрасте до десяти лет. При этом заболевание обычно протекает в легкой форме с умеренными симптомами – такими как небольшая лихорадка, сыпь, боль в горле и общая слабость. Для профилактики специалисты рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, особенно тщательно мыть руки и избегать контакта с зараженными в местах общего пользования.
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Роспотребнадзор взял на контроль информацию о заражении российских туристов вирусом Коксаки в Турции, сообщили журналистам в ведомстве.
"В связи с появлением в СМИ сообщений о том, что российские туристы в отеле Crystal Admiral Resort Suites & Spa в Сиде сообщили о заражении вирусом Коксаки, Роспотребнадзор
направил в министерство здравоохранения Турции
официальный запрос", - говорится в сообщении.
Уточняется, что запрос сделан в рамках действующего меморандума о сотрудничестве в области борьбы с инфекциями и охраны здоровья туристов.
"В нём содержится просьба предоставить официальные данные о результатах расследования и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации", - отметили в Роспотребнадзоре, добавив, что ситуация находится на контроле.
Вирус Коксаки – энтеровирусная инфекция, которая чаще всего передается через воду, пищу и при тесном контакте с зараженным человеком. Чаще всего заболевают дети, особенно в возрасте до десяти лет. При этом заболевание обычно протекает в легкой форме с умеренными симптомами – такими как небольшая лихорадка, сыпь, боль в горле и общая слабость. Для профилактики специалисты рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, особенно тщательно мыть руки и избегать контакта с зараженными в местах общего пользования.
