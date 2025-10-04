https://1prime.ru/20251004/rosselkhoznadzor-863150303.html

Заседание межправкомиссии России и Эквадора отменили

экономика

россия

мировая экономика

эквадор

москва

россельхознадзор

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/04/863150147_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_d845b8a51f479b40f0913bd2df7af2ce.jpg

МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Заседание межправительственной комиссии России и Эквадора по торгово-экономическому сотрудничеству, которое должно было пройти в начале следующей недели в Москве, отменено по просьбе эквадорской стороны, сообщили РИА Новости в Россельхознадзоре. "Мероприятие отменилось по просьбе эквадорской стороны. Новые даты пока не согласованы", - сказали в ведомстве. Заседание должно было стать первым с 2019 года. В настоящее время в Эквадоре сложилась тяжелая ситуация, вызванная протестами и общенациональной забастовкой Конфедерации коренных народов CONAIE из-за отмены субсидий на дизельное топливо. В стране заблокированы многие дороги, затруднена доставка товаров и продуктов в ряд населенных пунктов. Происходят столкновения полиции, военных и протестующих. По заявлению CONAIE, погиб один из членов конфедерации. Были ранены 12 военных.

эквадор

москва

