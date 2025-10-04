https://1prime.ru/20251004/rosselkhoznadzor-863150303.html
Заседание межправкомиссии России и Эквадора отменили
2025-10-04T13:50+0300
экономика
россия
мировая экономика
эквадор
москва
россельхознадзор
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Заседание межправительственной комиссии России и Эквадора по торгово-экономическому сотрудничеству, которое должно было пройти в начале следующей недели в Москве, отменено по просьбе эквадорской стороны, сообщили РИА Новости в Россельхознадзоре. "Мероприятие отменилось по просьбе эквадорской стороны. Новые даты пока не согласованы", - сказали в ведомстве. Заседание должно было стать первым с 2019 года. В настоящее время в Эквадоре сложилась тяжелая ситуация, вызванная протестами и общенациональной забастовкой Конфедерации коренных народов CONAIE из-за отмены субсидий на дизельное топливо. В стране заблокированы многие дороги, затруднена доставка товаров и продуктов в ряд населенных пунктов. Происходят столкновения полиции, военных и протестующих. По заявлению CONAIE, погиб один из членов конфедерации. Были ранены 12 военных.
