Заседание межправкомиссии России и Эквадора отменили - 04.10.2025
Заседание межправкомиссии России и Эквадора отменили
Заседание межправкомиссии России и Эквадора отменили
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Заседание межправительственной комиссии России и Эквадора по торгово-экономическому сотрудничеству, которое должно было пройти в начале следующей недели в Москве, отменено по просьбе эквадорской стороны, сообщили РИА Новости в Россельхознадзоре. "Мероприятие отменилось по просьбе эквадорской стороны. Новые даты пока не согласованы", - сказали в ведомстве. Заседание должно было стать первым с 2019 года. В настоящее время в Эквадоре сложилась тяжелая ситуация, вызванная протестами и общенациональной забастовкой Конфедерации коренных народов CONAIE из-за отмены субсидий на дизельное топливо. В стране заблокированы многие дороги, затруднена доставка товаров и продуктов в ряд населенных пунктов. Происходят столкновения полиции, военных и протестующих. По заявлению CONAIE, погиб один из членов конфедерации. Были ранены 12 военных.
13:50 04.10.2025
 
Заседание межправкомиссии России и Эквадора отменили

Россельхознадзор: заседание межправкомиссии России и Эквадора отменено

МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Заседание межправительственной комиссии России и Эквадора по торгово-экономическому сотрудничеству, которое должно было пройти в начале следующей недели в Москве, отменено по просьбе эквадорской стороны, сообщили РИА Новости в Россельхознадзоре.
"Мероприятие отменилось по просьбе эквадорской стороны. Новые даты пока не согласованы", - сказали в ведомстве.
Заседание должно было стать первым с 2019 года.
В настоящее время в Эквадоре сложилась тяжелая ситуация, вызванная протестами и общенациональной забастовкой Конфедерации коренных народов CONAIE из-за отмены субсидий на дизельное топливо. В стране заблокированы многие дороги, затруднена доставка товаров и продуктов в ряд населенных пунктов. Происходят столкновения полиции, военных и протестующих. По заявлению CONAIE, погиб один из членов конфедерации. Были ранены 12 военных.
