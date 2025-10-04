Эксперт оценила сроки поиска сотрудников в России

https://1prime.ru/20251004/rusprofile-863143476.html

МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Сроки поиска персонала, в том числе линейного уровня, работодателем в России увеличились до четырех-шести месяцев, для удержания сотрудников компании вынуждены повышать зарплаты на 30% и более, приводится оценка предпринимателя и бизнес-тренера Анны Прозоровской в исследовании сервиса проверки контрагентов Rusprofile (есть у РИА Новости). "Сроки поиска персонала увеличились до четырех-шести месяцев даже по рядовому составу. Чтобы удерживать на местах сотрудников, компании были вынуждены повышать зарплаты на 30 и более процентов. Мотивационная часть тоже претерпела изменения: руководству организацией пришлось давать расширенные соцпакеты, лояльные графики", - рассказала Прозоровская. "Перестал быть решающим возрастной барьер, пол и даже навыки. Безусловная компетентная просадка не заставила ждать, и многие столкнулись с тем, что функции перестали реализовываться качественно", - добавила она. При этом, по данным сервиса, с января по сентябрь 2025 года в России было зарегистрировано 3,369 тысячи организаций, которые занимаются поиском и трудоустройством персонала, из них действующих - 3,014 тысячи компаний. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда появилось 3,193 тысячи организации, прирост составил 5,5%. Отмечается, что всего сейчас в России зарегистрировано 15,746 тысячи организаций, занятых трудоустройством персонала. Еще 405 фирм находятся в процессе ликвидации, 49 - в процессе реорганизации, 55 - в процессе банкротства. В тоже время год назад появилось 4,482 тысячи новых компаний, для сравнения в 2014 году этот показатель составил 2,244 тысячи фирм. По словам основателя компании по аутсорсингу линейного персонала Preama Алексея Шаповалова, которые приводит сервис, в 2025-2026 годах важными параметрами успеха рекрутинговых компаний будут скорость подбора, эффективность взаимодействия с заказчиками и кандидатом, а также умение адаптироваться под специфические потребности бизнеса. "Для дальнейшего развития рынка обязательно появление новых профессиональных компаний и сервисов, специализирующихся на аутсорсинге линейного персонала и массовом подборе. Такие игроки будут незаменимы для среднего и малого бизнеса, а также для масштабных проектов, где важна скорость, прозрачность и качество найма", - добавил он.

