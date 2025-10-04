https://1prime.ru/20251004/ryutte-863153940.html

В Финляндии выступили с радикальным призывом после слов Рютте о России

В Финляндии выступили с радикальным призывом после слов Рютте о России - 04.10.2025, ПРАЙМ

В Финляндии выступили с радикальным призывом после слов Рютте о России

Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал ЕС изменить свою политику после слов генсека НАТО Марко Рютте о России.

МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал ЕС изменить свою политику после слов генсека НАТО Марко Рютте о России. Об этом он написал в соцсети X. В сентябре глава Североатлантического альянса сказал, что современные российские ракеты угрожают городам Западной Европы, так как они могут долететь до них за считанные минуты."Несмотря на понимание этого, вместо инвестиций в дипломатию мы инвестируем в оружие и войну, в которой Украина не сможет победить. Это говорит о том, насколько безумными стали наши политики", — говорится в публикации. Москва не раз подчеркивала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

