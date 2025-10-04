Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Финляндии выступили с радикальным призывом после слов Рютте о России - 04.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251004/ryutte-863153940.html
В Финляндии выступили с радикальным призывом после слов Рютте о России
В Финляндии выступили с радикальным призывом после слов Рютте о России - 04.10.2025, ПРАЙМ
В Финляндии выступили с радикальным призывом после слов Рютте о России
Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал ЕС изменить свою политику после слов генсека НАТО Марко Рютте о России. Об... | 04.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-04T16:42+0300
2025-10-04T16:42+0300
украина
финляндия
марк рютте
нато
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854967733_0:218:2867:1831_1920x0_80_0_0_997e1f3ec1122a7f157e05317673331d.jpg
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал ЕС изменить свою политику после слов генсека НАТО Марко Рютте о России. Об этом он написал в соцсети X. В сентябре глава Североатлантического альянса сказал, что современные российские ракеты угрожают городам Западной Европы, так как они могут долететь до них за считанные минуты."Несмотря на понимание этого, вместо инвестиций в дипломатию мы инвестируем в оружие и войну, в которой Украина не сможет победить. Это говорит о том, насколько безумными стали наши политики", — говорится в публикации. Москва не раз подчеркивала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://1prime.ru/20251004/ukraina-863146267.html
https://1prime.ru/20251004/ukraina-863147541.html
украина
финляндия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854967733_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2873fb85592dca12a9d8f60d99b51b1b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, финляндия, марк рютте, нато, ес
УКРАИНА, ФИНЛЯНДИЯ, Марк Рютте, НАТО, ЕС
16:42 04.10.2025
 
В Финляндии выступили с радикальным призывом после слов Рютте о России

Мема призвал ЕС изменить политику после слов Рютте о российских ракетах

© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter SaltГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2025
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter Salt
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал ЕС изменить свою политику после слов генсека НАТО Марко Рютте о России. Об этом он написал в соцсети X.

В сентябре глава Североатлантического альянса сказал, что современные российские ракеты угрожают городам Западной Европы, так как они могут долететь до них за считанные минуты.
Украинские военнослужащие - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2025
В США забили тревогу из-за случившегося в зоне СВО
11:33
"Несмотря на понимание этого, вместо инвестиций в дипломатию мы инвестируем в оружие и войну, в которой Украина не сможет победить. Это говорит о том, насколько безумными стали наши политики", — говорится в публикации.

Москва не раз подчеркивала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2025
"В руки россиян". На Западе раскрыли, какой удар грозит Киеву от союзника
12:22
 
УКРАИНАФИНЛЯНДИЯМарк РюттеНАТОЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала