В Финляндии выступили с радикальным призывом после слов Рютте о России
Мема призвал ЕС изменить политику после слов Рютте о российских ракетах
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал ЕС изменить свою политику после слов генсека НАТО Марко Рютте о России. Об этом он написал в соцсети X.
В сентябре глава Североатлантического альянса сказал, что современные российские ракеты угрожают городам Западной Европы, так как они могут долететь до них за считанные минуты.
В сентябре глава Североатлантического альянса сказал, что современные российские ракеты угрожают городам Западной Европы, так как они могут долететь до них за считанные минуты.
"Несмотря на понимание этого, вместо инвестиций в дипломатию мы инвестируем в оружие и войну, в которой Украина не сможет победить. Это говорит о том, насколько безумными стали наши политики", — говорится в публикации.
Москва не раз подчеркивала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Москва не раз подчеркивала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.