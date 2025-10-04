https://1prime.ru/20251004/sapsan-863162627.html

"Сапсан" прибыл в Петербург с задержкой на полтора часа

санкт-петербург

москва

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Поезд № 774 "Сапсан" прибыл в Санкт-Петербург из Москвы с задержкой на один час 33 минуты, сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД). Ранее ОЖД сообщала, что поезд "Сапсан" № 774 сообщением Москва – Санкт-Петербург задерживается по техническим причинам. "Поезд № 774 "Сапсан" прибыл в Санкт-Петербург на Московский вокзал с задержкой на 1 час 33 минуты", - говорится в сообщении. Отмечается, что за доставленные неудобства пассажирам поезда № 774 "Сапсан", задержанного в пути следования по техническим причинам, полагается компенсация в размере 25% от стоимости проезда (билет и плацкарта).

