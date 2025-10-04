Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сапсан" прибыл в Петербург с задержкой на полтора часа - 04.10.2025
"Сапсан" прибыл в Петербург с задержкой на полтора часа
"Сапсан" прибыл в Петербург с задержкой на полтора часа - 04.10.2025, ПРАЙМ
"Сапсан" прибыл в Петербург с задержкой на полтора часа
Поезд № 774 "Сапсан" прибыл в Санкт-Петербург из Москвы с задержкой на один час 33 минуты, сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД). | 04.10.2025
2025-10-04T22:37+0300
2025-10-04T22:31+0300
бизнес
россия
общество
санкт-петербург
москва
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Поезд № 774 "Сапсан" прибыл в Санкт-Петербург из Москвы с задержкой на один час 33 минуты, сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД). Ранее ОЖД сообщала, что поезд "Сапсан" № 774 сообщением Москва – Санкт-Петербург задерживается по техническим причинам. "Поезд № 774 "Сапсан" прибыл в Санкт-Петербург на Московский вокзал с задержкой на 1 час 33 минуты", - говорится в сообщении. Отмечается, что за доставленные неудобства пассажирам поезда № 774 "Сапсан", задержанного в пути следования по техническим причинам, полагается компенсация в размере 25% от стоимости проезда (билет и плацкарта).
санкт-петербург
москва
бизнес, россия, общество , санкт-петербург, москва
Бизнес, РОССИЯ, Общество , САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА
22:37 04.10.2025
 
"Сапсан" прибыл в Петербург с задержкой на полтора часа

"Сапсан" прибыл в Петербург из Москвы с задержкой на 1 час 33 минуты

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Поезд № 774 "Сапсан" прибыл в Санкт-Петербург из Москвы с задержкой на один час 33 минуты, сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД).
Ранее ОЖД сообщала, что поезд "Сапсан" № 774 сообщением МоскваСанкт-Петербург задерживается по техническим причинам.
"Поезд № 774 "Сапсан" прибыл в Санкт-Петербург на Московский вокзал с задержкой на 1 час 33 минуты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за доставленные неудобства пассажирам поезда № 774 "Сапсан", задержанного в пути следования по техническим причинам, полагается компенсация в размере 25% от стоимости проезда (билет и плацкарта).
Поезд Сапсан на Ленинградском вокзале в Москве - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
РЖД удвоили количество мест в поездах "Сапсан", следующих в Москву
24 августа, 13:36
 
Заголовок открываемого материала