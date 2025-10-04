https://1prime.ru/20251004/shtrafy-863138115.html

В России могут вырасти штрафы за отсутствие детского кресла в машине

В России могут вырасти штрафы за отсутствие детского кресла в машине

МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Штрафы за отсутствие детского кресла в машине могут вырасти в России до 200 тысяч рублей, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев. "Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому предлагается усилить административную ответственность за нарушение требований к перевозке детей, изменив административный штраф с трех до пяти тысяч рублей в отношении водителей, с 25 до 50 тысяч рублей - для должностных лиц и со 100 до 200 тысяч рублей - для юридических лиц", - сказал Федяев. Он утверждает, что штрафы не поднимали около 10 лет, и они, как многие другие, перестали "работать": статистика, по его словам, показывает, что количество детей, которые получают травмы в ДТП из-за неправильной перевозки, растет. Федяев добавил, что с 1 сентября запрещены к использованию лямки и адаптеры, потому что в ПДД появилось четкое определение детских удерживающих устройств. "Следующий логичный шаг - ужесточение ответственности. И это не штраф ради штрафа, а попытка изменить отношение взрослых, спасти жизнь и здоровье детей. Чтобы цена детского автокресла в глазах родителя наконец стала несопоставима с ценой жизни его сына или дочери", - сообщил депутат. Он также подчеркнул, что когда речь идет о безопасности детей, есть только один путь - ужесточать меры до того момента, пока люди не перестанут нарушать. "Обратите внимание, повышение штрафов вызывает публичные негативные эмоции именно у тех, кто пытается обмануть, нарушить. Потому что для тех, кто с рождения возит детей в сертифицированных люльках и креслах, ничего не поменяется, их повышение никак не касалось и не коснется", - добавил парламентарий.

