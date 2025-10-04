Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Первая леди Республики Сербской БиГ посетила Сочи - 04.10.2025
Первая леди Республики Сербской БиГ посетила Сочи
Первая леди Республики Сербской БиГ посетила Сочи - 04.10.2025, ПРАЙМ
Первая леди Республики Сербской БиГ посетила Сочи
Супруга президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Снежана Додик посетила Сочи, где побывала на знаковых культурных и туристических объектах,... | 04.10.2025, ПРАЙМ
СОЧИ, 4 окт - ПРАЙМ. Супруга президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Снежана Додик посетила Сочи, где побывала на знаковых культурных и туристических объектах, сообщили в пресс-службе сочинской администрации. "Супруга президента Республики Сербской Снежана Додик посетила Сочи с официальным визитом. В рамках поездки Снежана Додик посетила ключевые культурные и туристические объекты курорта. В музее истории города-курорта Сочи Снежана Додик оставила запись в книге почетных гостей", - говорится в сообщении. В мэрии отметили, что супруга президента Республики Сербской БиГ уже бывала в Сочи - на открытии Олимпийских игр 2014 года. "Я очень рада вновь посетить Сочи – город с богатой историей и прекрасной природой. Особенно впечатлила дача Сталина и музей, где я узнала много нового о прошлом и настоящем этого уникального и живописного места… Я также с удовольствием попробовала местную кухню, и её вкусы оставили самые тёплые впечатления. Сравнивая с моим предыдущим визитом…, отмечаю значительные позитивные изменения и огромный потенциал Сочи как туристического и рекреационного центра. Здесь действительно созданы все условия для комфортного и интересного отдыха, - приводит слова Снежаны Додик мэрия курорта. В четверг президент РС БиГ Милорад Додик встретился с президентом РФ Владимиром Путиным на полях форума "Валдай".
17:50 04.10.2025
 
Первая леди Республики Сербской БиГ посетила Сочи

Первая леди Республики Сербской БиГ отметила позитивные изменения и большой потенциал Сочи

© РИА Новости . Артур Лебедев | Перейти в медиабанкСочи
Сочи - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2025
Сочи. Архивное фото
© РИА Новости . Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
СОЧИ, 4 окт - ПРАЙМ. Супруга президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Снежана Додик посетила Сочи, где побывала на знаковых культурных и туристических объектах, сообщили в пресс-службе сочинской администрации.
"Супруга президента Республики Сербской Снежана Додик посетила Сочи с официальным визитом. В рамках поездки Снежана Додик посетила ключевые культурные и туристические объекты курорта. В музее истории города-курорта Сочи Снежана Додик оставила запись в книге почетных гостей", - говорится в сообщении.
В мэрии отметили, что супруга президента Республики Сербской БиГ уже бывала в Сочи - на открытии Олимпийских игр 2014 года.
"Я очень рада вновь посетить Сочи – город с богатой историей и прекрасной природой. Особенно впечатлила дача Сталина и музей, где я узнала много нового о прошлом и настоящем этого уникального и живописного места… Я также с удовольствием попробовала местную кухню, и её вкусы оставили самые тёплые впечатления. Сравнивая с моим предыдущим визитом…, отмечаю значительные позитивные изменения и огромный потенциал Сочи как туристического и рекреационного центра. Здесь действительно созданы все условия для комфортного и интересного отдыха, - приводит слова Снежаны Додик мэрия курорта.
В четверг президент РС БиГ Милорад Додик встретился с президентом РФ Владимиром Путиным на полях форума "Валдай".
Додик попросил Лаврова помочь закрыть аппарат высокого представителя в БиГ
9 сентября, 14:14
