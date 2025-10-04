https://1prime.ru/20251004/sprut-863148025.html

Умер актер из сериала "Спрут" Джироне

Умер актер из сериала "Спрут" Джироне

РИМ, 4 окт - ПРАЙМ. Итальянский актер Ремо Джироне, прославившийся ролью противника комиссара Каттани Тано Каридди в телесериале о борьбе с мафией "Спрут", cкончался в возрасте 76 лет. Как сообщила газета Fatto Quotidiano, Джироне скончался в Монако, где долгое время проживал с женой, аргентинской актрисой Викторией Дзинни. Причиной смерти актера называется внезапное недомогание. В многосерийном телефильме "Спрут" Джироне исполнил роль главного злодея - финансиста, связанного с преступным миром. Одной из последних его работ, известных широкому зрителю, стала роль основателя легендарной автомобильной компании Энцо Феррари в ленте "Ford против Ferrari" 2019 года. Снятый в 1980-х годах сериал "Спрут", в первых четырех сезонах которого главную роль блестяще исполнил актер Микеле Плачидо, получил огромную популярность во многих странах, в том числе в Советском Союзе. После этого успеха режиссер Владимир Бортко пригласил Плачидо на роль советского офицера-десантника в картине "Афганский излом". Съемки ленты происходили весной 1991 года в Таджикистане, где тогда начались столкновения на межнациональной почве. Однажды съемочную группу окружили агрессивно настроенные люди, и только благодаря мужеству и огромной популярности Плачидо кинематографистам удалось выйти из этой сложной ситуации.

