https://1prime.ru/20251004/sroki-863138214.html
Названы сроки индексации страховых пенсий в России
Названы сроки индексации страховых пенсий в России - 04.10.2025, ПРАЙМ
Названы сроки индексации страховых пенсий в России
Индексация страховых пенсий в России в 2027 году планируется в два этапа - на 4% с 1 февраля и на 3,4% с 1 апреля, выяснило РИА Новости. | 04.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-04T03:01+0300
2025-10-04T03:01+0300
2025-10-04T03:50+0300
экономика
россия
финансы
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863138214.jpg?1759539008
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Индексация страховых пенсий в России в 2027 году планируется в два этапа - на 4% с 1 февраля и на 3,4% с 1 апреля, выяснило РИА Новости. Правительство России в минувший понедельник внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов. Согласно материалам, с которыми ознакомилось РИА Новости, размер индексации страховой пенсии с 1 февраля 2027 года планируется на уровне 4%, а с 1 апреля - 3,4%. В 2028 году предполагается, что они также будут увеличены в два этапа, на 4% с 1 февраля и на 3,8% - с 1 апреля.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, госдума
Экономика, РОССИЯ, Финансы, Госдума
Названы сроки индексации страховых пенсий в России
Страховые пенсии планируется проиндексировать в России дважды в 2027 году
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Индексация страховых пенсий в России в 2027 году планируется в два этапа - на 4% с 1 февраля и на 3,4% с 1 апреля, выяснило РИА Новости.
Правительство России в минувший понедельник внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов.
Согласно материалам, с которыми ознакомилось РИА Новости, размер индексации страховой пенсии с 1 февраля 2027 года планируется на уровне 4%, а с 1 апреля - 3,4%.
В 2028 году предполагается, что они также будут увеличены в два этапа, на 4% с 1 февраля и на 3,8% - с 1 апреля.