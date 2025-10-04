Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы сроки индексации страховых пенсий в России - 04.10.2025
Названы сроки индексации страховых пенсий в России
Названы сроки индексации страховых пенсий в России
Индексация страховых пенсий в России в 2027 году планируется в два этапа - на 4% с 1 февраля и на 3,4% с 1 апреля, выяснило РИА Новости. | 04.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-04T03:01+0300
2025-10-04T03:50+0300
экономика
россия
финансы
госдума
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Индексация страховых пенсий в России в 2027 году планируется в два этапа - на 4% с 1 февраля и на 3,4% с 1 апреля, выяснило РИА Новости. Правительство России в минувший понедельник внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов. Согласно материалам, с которыми ознакомилось РИА Новости, размер индексации страховой пенсии с 1 февраля 2027 года планируется на уровне 4%, а с 1 апреля - 3,4%. В 2028 году предполагается, что они также будут увеличены в два этапа, на 4% с 1 февраля и на 3,8% - с 1 апреля.
россия, финансы, госдума
Экономика, РОССИЯ, Финансы, Госдума
03:01 04.10.2025 (обновлено: 03:50 04.10.2025)
 
Названы сроки индексации страховых пенсий в России

Страховые пенсии планируется проиндексировать в России дважды в 2027 году

МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Индексация страховых пенсий в России в 2027 году планируется в два этапа - на 4% с 1 февраля и на 3,4% с 1 апреля, выяснило РИА Новости.
Правительство России в минувший понедельник внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов.
Согласно материалам, с которыми ознакомилось РИА Новости, размер индексации страховой пенсии с 1 февраля 2027 года планируется на уровне 4%, а с 1 апреля - 3,4%.
В 2028 году предполагается, что они также будут увеличены в два этапа, на 4% с 1 февраля и на 3,8% - с 1 апреля.
 
