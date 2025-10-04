https://1prime.ru/20251004/sroki-863138214.html

Названы сроки индексации страховых пенсий в России

МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Индексация страховых пенсий в России в 2027 году планируется в два этапа - на 4% с 1 февраля и на 3,4% с 1 апреля, выяснило РИА Новости. Правительство России в минувший понедельник внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов. Согласно материалам, с которыми ознакомилось РИА Новости, размер индексации страховой пенсии с 1 февраля 2027 года планируется на уровне 4%, а с 1 апреля - 3,4%. В 2028 году предполагается, что они также будут увеличены в два этапа, на 4% с 1 февраля и на 3,8% - с 1 апреля.

