Суд взыскал 925 миллионов рублей с вице-губернатора Белгородской области

Останкинский суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России и взыскал 925 миллионов рублей c обвиняемого в мошенничестве вице-губернатора... | 04.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-04T13:07+0300

МОСКВА, 4 окт – ПРАЙМ. Останкинский суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России и взыскал 925 миллионов рублей c обвиняемого в мошенничестве вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина, экс-главы регионального управления капитального строительства, а также с трех бизнесменов и двух фирм, сообщил РИА Новости один из участников процесса. "Требования прокуратуры удовлетворили полностью", - сказал собеседник агентства. Процесс проходил в закрытом режиме, на этом настаивал прокурор из-за имеющихся в деле сведений, содержащих гостайну. Вместе с Зайнуллиным суд взыскал в пользу государство имущество других ответчиков: Сергея Петрякова из Новосибирска, Ивана Новикова (Москва), Дмитрия Боровлева (Куйбышев), Константина Зимина (Ижевск), Алексея Сошникова (Севастополь), а также с фирм ООО "Регион Сибирь" и ООО "Стройинвестрезерв". При рассмотрении иска участвовали Минобороны России, управление капитального строительства, Минстрой, УФНС и управление федерального казначейства Белгородской области. Как следует из материалов, в 2022–2024 годах Белгородской области из федерального бюджета было выделено 19,5 миллиардов рублей на строительство фортификационных сооружений для защиты от военной агрессии Украины. Основным распорядителем средств выступает белгородский минстрой, а генподрядчиком – управление капитального строительства, которым в 2022 году руководил Сошников. При этом контроль за целевым использованием денег был возложен на занимавшего тогда пост замгубернатора области – министра имущественных и земельных отношений Зайнуллина. В ходе проверки было установлено, что Зайнуллин и Сошников использовали свое служебное положение "в личных целях и интересах третьих лиц для незаконного обогащения за счет бюджетных средств, выделенных на оборону страны". Согласно тексту иска, Зайнуллин и Сошников привлекли ряд коммерсантов, с которыми заключили договоры на строительство защитных сооружений. В частности, контракт с ООО "Регион Сибирь", аффилированным с бизнесменами Петряковым и Боровлевым, был подписан на 127,6 миллиона рублей. Далее были договоры с ООО "Стройинвестрезерв" (фирма Петрякова). Надзорное ведомство нашло 24 контракта с этой компанией более чем на 1 миллиард рублей. При этом, утверждается в иске, Петряков согласился передать чиновникам 7% от стоимости контрактов. Всего с ООО "Регион Сибирь" и ООО "Стройинвестрезерв" управление капитального строительства заключило 26 соглашений на 1 млрд 139 млн 220 тысяч 500 рублей, из которых 924 млн 873 тысячи 795,8 рублей Петряков и Боровлев получили "благодаря злоупотреблению властью Зайнуллиным и Сошниковым, обратив в свою пользу", говорилось в иске прокуратуры. Кроме того, там указывалось, что Зайнуллин для получения своего коррупционного дохода привлек доверенных лиц – Зимина, Новикова и подконтрольные им компании: "МСК-Клин", "Юниверсал-Моторс" и ПСК "Спецмонтаж". Между тем, для придания видимости выполненных работ по строительству защитных сооружений "Регион Сибирь" и "Стройинвестрезерв" с января 2023 по апрель 2024 года заключили фиктивные договоры на поставку строительных материалов, закупку оборудования и возведение блиндажей с фирмами-однодневками. Но, по данным ФНС, эти предприятия не могли выполнить соответствующие работы, так как их штат состоял из "директоров и учредителей" без каких-либо "трудовых ресурсов". В итоге Генпрокуратура, как следует из искового заявления, попросила суд взыскать солидарно с Петрякова, Новикова, Боровлева, Зайнуллина, Зимина, Сошникова, ООО "Регион Сибирь" и ООО "Стройинвестрезерв" 924 873 795,80 рубля, обратив их в доход Российской Федерации. А в качестве обеспечительных мер – наложить арест на 100% долей указанных компаний и их движимое и недвижимое имущество. Также аресту подлежит имущество и указанных в иске ответчиков.

