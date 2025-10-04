Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд признал законным штраф лидеру группы "Ногу свело!" - 04.10.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251004/sud-863137548.html
Суд признал законным штраф лидеру группы "Ногу свело!"
Суд признал законным штраф лидеру группы "Ногу свело!" - 04.10.2025, ПРАЙМ
Суд признал законным штраф лидеру группы "Ногу свело!"
Мосгорсуд признал законным штраф в 45 тысяч рублей, назначенный лидеру группы "Ногу свело!" Максиму Покровскому (признан в РФ иноагентом) за отсутствие... | 04.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-04T01:25+0300
2025-10-04T01:25+0300
01:25 04.10.2025
 
Суд признал законным штраф лидеру группы "Ногу свело!"

Суд признал законным штраф для лидера группы «Ногу свело!» Покровского

МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Мосгорсуд признал законным штраф в 45 тысяч рублей, назначенный лидеру группы "Ногу свело!" Максиму Покровскому (признан в РФ иноагентом) за отсутствие соответствующей маркировки в публикациях в интернете, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Штраф был назначен за публикации в его Telegram-канале без плашки иноагента. Музыкант хотел его оспорить, его адвокат в жалобе указал на отсутствие состава административного правонарушения, а также на нарушение прав его доверителя применением к нему законодательства об иностранных агентах, а также отстаивал право на свободу слова. Тем не менее, суд жалобу отклонил.
"Судом установлено, что возможность для соблюдения правил и норм действующего законодательства, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, у Покровского имелась, доказательства принятия всех зависящих от него мер по соблюдению названных выше требований не представлены", - сказано в документе.
Таганский суд Москвы оштрафовал музыканта в середине февраля, это первый протокол, составленный на Покровского за нарушение законодательства о деятельности иностранных агентов.
По части 4 статьи 19.34 КоАП РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
Минюст РФ включил Покровского в реестр иноагентов в конце марта 2023 года. Он пытался оспорить решение, дойдя до Верховного суда РФ, но получал отказы.
Как следует из ранее озвученных в суде материалов, музыкант осуществляет политическую деятельность; имеет иностранное влияние; участвовал в распространении материалов с антироссийской позицией, в том числе материалов СМИ-иноагентов и украинских YouTube-каналов.
Несколько лет назад Покровский переехал в США.
 
