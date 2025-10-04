Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
04.10.2025
Дело экс-замглавы филиала "Росжилкомплекса" Минобороны поступило в суд
Дело экс-замглавы филиала "Росжилкомплекса" Минобороны поступило в суд - 04.10.2025, ПРАЙМ
Дело экс-замглавы филиала "Росжилкомплекса" Минобороны поступило в суд
Дело в отношении экс-заместителя начальника филиала "Южный" ФГАУ "Росжилкомплекс" Минобороны России Сергея Теры о мошенничестве с жилищными субсидиями поступило | 04.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-04T08:12+0300
2025-10-04T08:12+0300
россия
финансы
ростов-на-дону
рф
минобороны рф
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859657881_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_86942343148227ceee9f9330c81f29db.jpg
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Дело в отношении экс-заместителя начальника филиала "Южный" ФГАУ "Росжилкомплекс" Минобороны России Сергея Теры о мошенничестве с жилищными субсидиями поступило в суд для рассмотрения по существу, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Дело поступило в Кировский районный суд Ростова-на-Дону в конце августа, указано в материалах. Обвиняемыми по нему значатся Сергей Тера, Марина Тера и Аэлина Кадалаева. Тере окончательно предъявлено обвинение в пособничестве в мошенничестве при получении выплат, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, а также в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, следует из судебных материалов. Уголовное дело было возбуждено в отношении бывшего заместителя начальника филиала "Южный" ФГАУ "Росжилкомплекс" Минобороны России Сергея Теры и ряда других граждан, заявляли в СК РФ в ноябре 2024 года. По данным следствия, в 2021-2024 годах Сергей Тера, Марина Тера, Ирина Шустова, Залина Каирова и Марина Дзукаева за взятку помогли Геннадию Гаеву и Эльбрусу Тебиеву получить увеличенные жилищные субсидии, внеся в жилищные дела ложные данные, и причинили Минобороны России ущерб в несколько десятков миллионов рублей.
ростов-на-дону
рф
россия, финансы, ростов-на-дону, рф, минобороны рф, ск рф
РОССИЯ, Финансы, РОСТОВ-НА-ДОНУ, РФ, Минобороны РФ, СК РФ
08:12 04.10.2025
 
Дело экс-замглавы филиала "Росжилкомплекса" Минобороны поступило в суд

Суд рассмотрит дело экс-замглавы филиала "Росжилкомплекса" Минобороны

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2025
Молоточек судьи. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Дело в отношении экс-заместителя начальника филиала "Южный" ФГАУ "Росжилкомплекс" Минобороны России Сергея Теры о мошенничестве с жилищными субсидиями поступило в суд для рассмотрения по существу, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Дело поступило в Кировский районный суд Ростова-на-Дону в конце августа, указано в материалах. Обвиняемыми по нему значатся Сергей Тера, Марина Тера и Аэлина Кадалаева.
Тере окончательно предъявлено обвинение в пособничестве в мошенничестве при получении выплат, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, а также в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, следует из судебных материалов.
Уголовное дело было возбуждено в отношении бывшего заместителя начальника филиала "Южный" ФГАУ "Росжилкомплекс" Минобороны России Сергея Теры и ряда других граждан, заявляли в СК РФ в ноябре 2024 года.
По данным следствия, в 2021-2024 годах Сергей Тера, Марина Тера, Ирина Шустова, Залина Каирова и Марина Дзукаева за взятку помогли Геннадию Гаеву и Эльбрусу Тебиеву получить увеличенные жилищные субсидии, внеся в жилищные дела ложные данные, и причинили Минобороны России ущерб в несколько десятков миллионов рублей.
РОССИЯ Финансы РОСТОВ-НА-ДОНУ РФ Минобороны РФ СК РФ
 
 
