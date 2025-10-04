https://1prime.ru/20251004/sud-863141353.html

Дело экс-замглавы филиала "Росжилкомплекса" Минобороны поступило в суд

МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Дело в отношении экс-заместителя начальника филиала "Южный" ФГАУ "Росжилкомплекс" Минобороны России Сергея Теры о мошенничестве с жилищными субсидиями поступило в суд для рассмотрения по существу, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Дело поступило в Кировский районный суд Ростова-на-Дону в конце августа, указано в материалах. Обвиняемыми по нему значатся Сергей Тера, Марина Тера и Аэлина Кадалаева. Тере окончательно предъявлено обвинение в пособничестве в мошенничестве при получении выплат, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, а также в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, следует из судебных материалов. Уголовное дело было возбуждено в отношении бывшего заместителя начальника филиала "Южный" ФГАУ "Росжилкомплекс" Минобороны России Сергея Теры и ряда других граждан, заявляли в СК РФ в ноябре 2024 года. По данным следствия, в 2021-2024 годах Сергей Тера, Марина Тера, Ирина Шустова, Залина Каирова и Марина Дзукаева за взятку помогли Геннадию Гаеву и Эльбрусу Тебиеву получить увеличенные жилищные субсидии, внеся в жилищные дела ложные данные, и причинили Минобороны России ущерб в несколько десятков миллионов рублей.

