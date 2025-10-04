https://1prime.ru/20251004/tramp-863136868.html

Трамп может снять пошлины с производителей автомобилей в США

Трамп может снять пошлины с производителей автомобилей в США - 04.10.2025, ПРАЙМ

Трамп может снять пошлины с производителей автомобилей в США

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность снятия пошлин с компаний, производящих автомобили в Штатах, в их числе Ford, Toyota, Tesla и другие,... | 04.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-04T00:18+0300

2025-10-04T00:18+0300

2025-10-04T00:18+0300

бизнес

экономика

мировая экономика

сша

дональд трамп

ford

toyota

tesla

toyota camry

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863136868.jpg?1759526324

МОСКВА, 4 окт – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность снятия пошлин с компаний, производящих автомобили в Штатах, в их числе Ford, Toyota, Tesla и другие, сообщил сенатор от Республиканской партии Берни Морено. "Это сигнал для производителей автомобилей по всему миру: смотрите, если у вы проводите окончательную сборку в США, то мы вознаградим вас… Ford, Toyota, Honda, Tesla, GM (General Motors – ред.), пять производителей автомобилей с наибольшей долей внутреннего производства, получат иммунитет от пошлин", - заявил Морено в интервью агентству Рейтер. Кроме того, Морено отметил, что Трамп также рассматривает продление для автопроизводителей возможности возмещения части стоимости импортных запчастей. Согласно сенатору, вернуть до 3,75% их стоимости власти США могут позволить еще в течение пяти лет, а также расширить инициативу еще и на производство двигателей. Представитель Белого дома заявил агентству, что Трамп и его администрация привержены "тонкому и многогранному" подходу для защиты внутреннего производства как автомобилей, так и их запчастей. Трамп в мае подписал указ о смягчении импортных пошлин для производимых в США автомобилей в интересах защиты национальной безопасности. Как говорилось в опубликованном документе на сайте Белого дома, автопроизводители смогут возмещать расходы на импорт автозапчастей. Максимальная сумма возмещения составит 3,75% от совокупной стоимости собранных в США автомобилей. На второй год она снизится до 2,5%, а затем будет полностью отменена. Кроме того, исключается двойная оплата пошлин: автопроизводители будут платить только самую высокую пошлину на импортируемый ими товар, например, запчасти. В таком случае они будут освобождены от уплаты дополнительных сборов на сталь и алюминий.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, сша, дональд трамп, ford, toyota, tesla, toyota camry