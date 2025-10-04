https://1prime.ru/20251004/tramp-863136868.html
Трамп может снять пошлины с производителей автомобилей в США
Трамп может снять пошлины с производителей автомобилей в США - 04.10.2025, ПРАЙМ
Трамп может снять пошлины с производителей автомобилей в США
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность снятия пошлин с компаний, производящих автомобили в Штатах, в их числе Ford, Toyota, Tesla и другие,... | 04.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-04T00:18+0300
2025-10-04T00:18+0300
2025-10-04T00:18+0300
бизнес
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
ford
toyota
tesla
toyota camry
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863136868.jpg?1759526324
МОСКВА, 4 окт – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность снятия пошлин с компаний, производящих автомобили в Штатах, в их числе Ford, Toyota, Tesla и другие, сообщил сенатор от Республиканской партии Берни Морено.
"Это сигнал для производителей автомобилей по всему миру: смотрите, если у вы проводите окончательную сборку в США, то мы вознаградим вас… Ford, Toyota, Honda, Tesla, GM (General Motors – ред.), пять производителей автомобилей с наибольшей долей внутреннего производства, получат иммунитет от пошлин", - заявил Морено в интервью агентству Рейтер.
Кроме того, Морено отметил, что Трамп также рассматривает продление для автопроизводителей возможности возмещения части стоимости импортных запчастей. Согласно сенатору, вернуть до 3,75% их стоимости власти США могут позволить еще в течение пяти лет, а также расширить инициативу еще и на производство двигателей.
Представитель Белого дома заявил агентству, что Трамп и его администрация привержены "тонкому и многогранному" подходу для защиты внутреннего производства как автомобилей, так и их запчастей.
Трамп в мае подписал указ о смягчении импортных пошлин для производимых в США автомобилей в интересах защиты национальной безопасности. Как говорилось в опубликованном документе на сайте Белого дома, автопроизводители смогут возмещать расходы на импорт автозапчастей. Максимальная сумма возмещения составит 3,75% от совокупной стоимости собранных в США автомобилей. На второй год она снизится до 2,5%, а затем будет полностью отменена. Кроме того, исключается двойная оплата пошлин: автопроизводители будут платить только самую высокую пошлину на импортируемый ими товар, например, запчасти. В таком случае они будут освобождены от уплаты дополнительных сборов на сталь и алюминий.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мировая экономика, сша, дональд трамп, ford, toyota, tesla, toyota camry
Бизнес, Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Ford, Toyota, Tesla, Toyota Camry
Трамп может снять пошлины с производителей автомобилей в США
Сенатор Морено: Трамп может снять пошлины с Ford, Toyota и Tesla
МОСКВА, 4 окт – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность снятия пошлин с компаний, производящих автомобили в Штатах, в их числе Ford, Toyota, Tesla и другие, сообщил сенатор от Республиканской партии Берни Морено.
"Это сигнал для производителей автомобилей по всему миру: смотрите, если у вы проводите окончательную сборку в США, то мы вознаградим вас… Ford, Toyota, Honda, Tesla, GM (General Motors – ред.), пять производителей автомобилей с наибольшей долей внутреннего производства, получат иммунитет от пошлин", - заявил Морено в интервью агентству Рейтер.
Кроме того, Морено отметил, что Трамп также рассматривает продление для автопроизводителей возможности возмещения части стоимости импортных запчастей. Согласно сенатору, вернуть до 3,75% их стоимости власти США могут позволить еще в течение пяти лет, а также расширить инициативу еще и на производство двигателей.
Представитель Белого дома заявил агентству, что Трамп и его администрация привержены "тонкому и многогранному" подходу для защиты внутреннего производства как автомобилей, так и их запчастей.
Трамп в мае подписал указ о смягчении импортных пошлин для производимых в США автомобилей в интересах защиты национальной безопасности. Как говорилось в опубликованном документе на сайте Белого дома, автопроизводители смогут возмещать расходы на импорт автозапчастей. Максимальная сумма возмещения составит 3,75% от совокупной стоимости собранных в США автомобилей. На второй год она снизится до 2,5%, а затем будет полностью отменена. Кроме того, исключается двойная оплата пошлин: автопроизводители будут платить только самую высокую пошлину на импортируемый ими товар, например, запчасти. В таком случае они будут освобождены от уплаты дополнительных сборов на сталь и алюминий.