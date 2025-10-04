Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп может снять пошлины с производителей автомобилей в США - 04.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251004/tramp-863136868.html
Трамп может снять пошлины с производителей автомобилей в США
Трамп может снять пошлины с производителей автомобилей в США - 04.10.2025, ПРАЙМ
Трамп может снять пошлины с производителей автомобилей в США
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность снятия пошлин с компаний, производящих автомобили в Штатах, в их числе Ford, Toyota, Tesla и другие,... | 04.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-04T00:18+0300
2025-10-04T00:18+0300
бизнес
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
ford
toyota
tesla
toyota camry
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863136868.jpg?1759526324
МОСКВА, 4 окт – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность снятия пошлин с компаний, производящих автомобили в Штатах, в их числе Ford, Toyota, Tesla и другие, сообщил сенатор от Республиканской партии Берни Морено. "Это сигнал для производителей автомобилей по всему миру: смотрите, если у вы проводите окончательную сборку в США, то мы вознаградим вас… Ford, Toyota, Honda, Tesla, GM (General Motors – ред.), пять производителей автомобилей с наибольшей долей внутреннего производства, получат иммунитет от пошлин", - заявил Морено в интервью агентству Рейтер. Кроме того, Морено отметил, что Трамп также рассматривает продление для автопроизводителей возможности возмещения части стоимости импортных запчастей. Согласно сенатору, вернуть до 3,75% их стоимости власти США могут позволить еще в течение пяти лет, а также расширить инициативу еще и на производство двигателей. Представитель Белого дома заявил агентству, что Трамп и его администрация привержены "тонкому и многогранному" подходу для защиты внутреннего производства как автомобилей, так и их запчастей. Трамп в мае подписал указ о смягчении импортных пошлин для производимых в США автомобилей в интересах защиты национальной безопасности. Как говорилось в опубликованном документе на сайте Белого дома, автопроизводители смогут возмещать расходы на импорт автозапчастей. Максимальная сумма возмещения составит 3,75% от совокупной стоимости собранных в США автомобилей. На второй год она снизится до 2,5%, а затем будет полностью отменена. Кроме того, исключается двойная оплата пошлин: автопроизводители будут платить только самую высокую пошлину на импортируемый ими товар, например, запчасти. В таком случае они будут освобождены от уплаты дополнительных сборов на сталь и алюминий.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, сша, дональд трамп, ford, toyota, tesla, toyota camry
Бизнес, Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Ford, Toyota, Tesla, Toyota Camry
00:18 04.10.2025
 
Трамп может снять пошлины с производителей автомобилей в США

Сенатор Морено: Трамп может снять пошлины с Ford, Toyota и Tesla

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 окт – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность снятия пошлин с компаний, производящих автомобили в Штатах, в их числе Ford, Toyota, Tesla и другие, сообщил сенатор от Республиканской партии Берни Морено.
"Это сигнал для производителей автомобилей по всему миру: смотрите, если у вы проводите окончательную сборку в США, то мы вознаградим вас… Ford, Toyota, Honda, Tesla, GM (General Motors – ред.), пять производителей автомобилей с наибольшей долей внутреннего производства, получат иммунитет от пошлин", - заявил Морено в интервью агентству Рейтер.
Кроме того, Морено отметил, что Трамп также рассматривает продление для автопроизводителей возможности возмещения части стоимости импортных запчастей. Согласно сенатору, вернуть до 3,75% их стоимости власти США могут позволить еще в течение пяти лет, а также расширить инициативу еще и на производство двигателей.
Представитель Белого дома заявил агентству, что Трамп и его администрация привержены "тонкому и многогранному" подходу для защиты внутреннего производства как автомобилей, так и их запчастей.
Трамп в мае подписал указ о смягчении импортных пошлин для производимых в США автомобилей в интересах защиты национальной безопасности. Как говорилось в опубликованном документе на сайте Белого дома, автопроизводители смогут возмещать расходы на импорт автозапчастей. Максимальная сумма возмещения составит 3,75% от совокупной стоимости собранных в США автомобилей. На второй год она снизится до 2,5%, а затем будет полностью отменена. Кроме того, исключается двойная оплата пошлин: автопроизводители будут платить только самую высокую пошлину на импортируемый ими товар, например, запчасти. В таком случае они будут освобождены от уплаты дополнительных сборов на сталь и алюминий.
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаСШАДональд ТрампFordToyotaTeslaToyota Camry
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала