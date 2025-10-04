Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп намерен сыграть в гольф, несмотря на шатдаун - 04.10.2025, ПРАЙМ
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
Трамп намерен сыграть в гольф, несмотря на шатдаун
Президент США Дональд Трамп собирается в субботу играть в гольф на фоне остановки работы правительства в отсутствие согласованного бюджета, сообщил пул Белого... | 04.10.2025, ПРАЙМ
политика
мировая экономика
сша
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 4 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп собирается в субботу играть в гольф на фоне остановки работы правительства в отсутствие согласованного бюджета, сообщил пул Белого дома. В пятницу провалилась очередная попытка согласовать бюджет. Остановка работы правительства продлится как минимум до 6 октября. Как объявил журналистский пул, Трамп в субботу отправится из Белого дома в свой гольф-клуб в соседний штат Виргиния. Федеральное правительство США приостановило свою работу в среду после того, как конгресс не смог прийти к согласию по законопроекту о финансировании государственных расходов. По оценкам бюджетного управления конгресса, каждый день простоя около 750 тысяч федеральных служащих могут быть отправлены в принудительный отпуск. Эти работники не получат заработную плату, пока не вернутся на службу после окончания шатдауна. Республиканцы контролируют обе палаты конгресса США, однако для принятия законопроекта о продолжении финансирования правительства в сенате им требуется набрать 60 голосов. У правящей партии сейчас - 53 мандата. Трамп заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
мировая экономика, сша, дональд трамп
Политика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп
17:55 04.10.2025
 
Трамп намерен сыграть в гольф, несмотря на шатдаун

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2025
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп собирается в субботу играть в гольф на фоне остановки работы правительства в отсутствие согласованного бюджета, сообщил пул Белого дома.
В пятницу провалилась очередная попытка согласовать бюджет. Остановка работы правительства продлится как минимум до 6 октября.
Как объявил журналистский пул, Трамп в субботу отправится из Белого дома в свой гольф-клуб в соседний штат Виргиния.
Федеральное правительство США приостановило свою работу в среду после того, как конгресс не смог прийти к согласию по законопроекту о финансировании государственных расходов. По оценкам бюджетного управления конгресса, каждый день простоя около 750 тысяч федеральных служащих могут быть отправлены в принудительный отпуск. Эти работники не получат заработную плату, пока не вернутся на службу после окончания шатдауна.
Республиканцы контролируют обе палаты конгресса США, однако для принятия законопроекта о продолжении финансирования правительства в сенате им требуется набрать 60 голосов. У правящей партии сейчас - 53 мандата.
Трамп заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Заголовок открываемого материала