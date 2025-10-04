https://1prime.ru/20251004/tramp-863156129.html

Трамп намерен сыграть в гольф, несмотря на шатдаун

2025-10-04T17:55+0300

политика

мировая экономика

сша

дональд трамп

ВАШИНГТОН, 4 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп собирается в субботу играть в гольф на фоне остановки работы правительства в отсутствие согласованного бюджета, сообщил пул Белого дома. В пятницу провалилась очередная попытка согласовать бюджет. Остановка работы правительства продлится как минимум до 6 октября. Как объявил журналистский пул, Трамп в субботу отправится из Белого дома в свой гольф-клуб в соседний штат Виргиния. Федеральное правительство США приостановило свою работу в среду после того, как конгресс не смог прийти к согласию по законопроекту о финансировании государственных расходов. По оценкам бюджетного управления конгресса, каждый день простоя около 750 тысяч федеральных служащих могут быть отправлены в принудительный отпуск. Эти работники не получат заработную плату, пока не вернутся на службу после окончания шатдауна. Республиканцы контролируют обе палаты конгресса США, однако для принятия законопроекта о продолжении финансирования правительства в сенате им требуется набрать 60 голосов. У правящей партии сейчас - 53 мандата. Трамп заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.

