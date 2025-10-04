https://1prime.ru/20251004/tramp-863163368.html

Трамп заявил, что Израиль согласился на линию отвода сил

2025-10-04T23:38+0300

общество

мировая экономика

сша

израиль

дональд трамп

МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Израиль согласился на линию отвода сил, обозначенную США, необходимо подтверждение палестинского движения ХАМАС, заявил президент США Дональд Трамп. "Израиль согласился на изначальную линию отвода (сил – ред.), которую мы указали, мы поделились ей с ХАМАС", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

