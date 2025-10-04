https://1prime.ru/20251004/tramp-863163368.html
Трамп заявил, что Израиль согласился на линию отвода сил
Трамп заявил, что Израиль согласился на линию отвода сил
Израиль согласился на линию отвода сил, обозначенную США, необходимо подтверждение палестинского движения ХАМАС, заявил президент США Дональд Трамп. | 04.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Израиль согласился на линию отвода сил, обозначенную США, необходимо подтверждение палестинского движения ХАМАС, заявил президент США Дональд Трамп. "Израиль согласился на изначальную линию отвода (сил – ред.), которую мы указали, мы поделились ей с ХАМАС", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
