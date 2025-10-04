https://1prime.ru/20251004/turtsiya-863147802.html
В Турции задержали мошенников, обманувших граждан на 22 миллиона долларов
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в субботу о задержании банды мошенников, обманувших граждан на 900 миллионов лир (почти 22 миллиона долларов), | 04.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-04T12:25+0300
мошенничество
бизнес
финансы
турция
стамбул
СТАМБУЛ, 4 окт - ПРАЙМ. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в субботу о задержании банды мошенников, обманувших граждан на 900 миллионов лир (почти 22 миллиона долларов), рассылая фальшивые сообщения о якобы необходимости оплатить пошлины. Операция по задержанию 12 подозреваемых была проведена в шести провинциях, в том числе в Стамбуле, суд арестовал 10 обвиняемых. "Подозреваемые создали фальшивые сайты с использованием названий и логотипов PTT (турецкой почтовой службы - ред.) и HGS (сервиса по сбору средств за проезд по платным дорогам - ред.). Следствие было начато после того, как подозреваемые рассылали смс-сообщения с ложными призывами "оплатите долг за HGS" или "вы не забрали посылку" со ссылками на поддельные сайты с целью мошенничества", - сообщил Ерликая в соцсети X. По его словам, конфискованы средства с 200 банковских и 30 криптосчетов, использовавшихся для отмывания незаконно полученных средств.
турция
стамбул
бизнес, финансы, турция, стамбул
Мошенничество, Бизнес, Финансы, ТУРЦИЯ, Стамбул
