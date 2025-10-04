Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Турции задержали мошенников, обманувших граждан на 22 миллиона долларов - 04.10.2025
В Турции задержали мошенников, обманувших граждан на 22 миллиона долларов
В Турции задержали мошенников, обманувших граждан на 22 миллиона долларов - 04.10.2025, ПРАЙМ
В Турции задержали мошенников, обманувших граждан на 22 миллиона долларов
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в субботу о задержании банды мошенников, обманувших граждан на 900 миллионов лир (почти 22 миллиона долларов), | 04.10.2025, ПРАЙМ
СТАМБУЛ, 4 окт - ПРАЙМ. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в субботу о задержании банды мошенников, обманувших граждан на 900 миллионов лир (почти 22 миллиона долларов), рассылая фальшивые сообщения о якобы необходимости оплатить пошлины. Операция по задержанию 12 подозреваемых была проведена в шести провинциях, в том числе в Стамбуле, суд арестовал 10 обвиняемых. "Подозреваемые создали фальшивые сайты с использованием названий и логотипов PTT (турецкой почтовой службы - ред.) и HGS (сервиса по сбору средств за проезд по платным дорогам - ред.). Следствие было начато после того, как подозреваемые рассылали смс-сообщения с ложными призывами "оплатите долг за HGS" или "вы не забрали посылку" со ссылками на поддельные сайты с целью мошенничества", - сообщил Ерликая в соцсети X. По его словам, конфискованы средства с 200 банковских и 30 криптосчетов, использовавшихся для отмывания незаконно полученных средств.
12:25 04.10.2025
 
В Турции задержали мошенников, обманувших граждан на 22 миллиона долларов

В Турции задержали банду мошенников, обманувших граждан на $22 миллиона

СТАМБУЛ, 4 окт - ПРАЙМ. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в субботу о задержании банды мошенников, обманувших граждан на 900 миллионов лир (почти 22 миллиона долларов), рассылая фальшивые сообщения о якобы необходимости оплатить пошлины.
Операция по задержанию 12 подозреваемых была проведена в шести провинциях, в том числе в Стамбуле, суд арестовал 10 обвиняемых.
"Подозреваемые создали фальшивые сайты с использованием названий и логотипов PTT (турецкой почтовой службы - ред.) и HGS (сервиса по сбору средств за проезд по платным дорогам - ред.). Следствие было начато после того, как подозреваемые рассылали смс-сообщения с ложными призывами "оплатите долг за HGS" или "вы не забрали посылку" со ссылками на поддельные сайты с целью мошенничества", - сообщил Ерликая в соцсети X.
По его словам, конфискованы средства с 200 банковских и 30 криптосчетов, использовавшихся для отмывания незаконно полученных средств.
