В Турции обратились с призывом к ЕС после выступления Путина

МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Турецкое издание dikGazete призывает европейские страны обратить внимание на предупреждения, озвученные президентом России Владимиром Путиным на заседании дискуссионного клуба "Валдай".В частности, издание обратило внимание на его слова о том, что Европа, потеряв свой ценностный базис, вскоре может окончательно "скукожится" и исчезнуть."Послания Путина с Валдая адресованы европейцам. Так что, европейцы, откройте глаза! <…> стоит прислушаться к словам и предостережениям Путина", — говорится в материале.Президент России, участвуя в заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", говорил о проблемах нового мирового порядка, взаимоотношениях с США, Индией и Китаем, а также о ситуации, связанной с украинским кризисом. Путин отметил, что для Европы еще не все потеряно, и в ней остаются силы, ориентированные на национальные интересы. Если эти силы будут набирать влияние, возможно возрождение Европы, но это зависит от самих европейцев, подчеркнул он.

