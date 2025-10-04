https://1prime.ru/20251004/turtsiya-863155273.html
В Турции обратились с призывом к ЕС после выступления Путина
В Турции обратились с призывом к ЕС после выступления Путина - 04.10.2025
В Турции обратились с призывом к ЕС после выступления Путина
Турецкое издание dikGazete призывает европейские страны обратить внимание на предупреждения, озвученные президентом России Владимиром Путиным на заседании... | 04.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Турецкое издание dikGazete призывает европейские страны обратить внимание на предупреждения, озвученные президентом России Владимиром Путиным на заседании дискуссионного клуба "Валдай".В частности, издание обратило внимание на его слова о том, что Европа, потеряв свой ценностный базис, вскоре может окончательно "скукожится" и исчезнуть."Послания Путина с Валдая адресованы европейцам. Так что, европейцы, откройте глаза! <…> стоит прислушаться к словам и предостережениям Путина", — говорится в материале.Президент России, участвуя в заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", говорил о проблемах нового мирового порядка, взаимоотношениях с США, Индией и Китаем, а также о ситуации, связанной с украинским кризисом. Путин отметил, что для Европы еще не все потеряно, и в ней остаются силы, ориентированные на национальные интересы. Если эти силы будут набирать влияние, возможно возрождение Европы, но это зависит от самих европейцев, подчеркнул он.
Новости
В Турции обратились с призывом к ЕС после выступления Путина
dikGazete: европейцам нужно прислушаться к словам Путина