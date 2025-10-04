Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Турции обратились с призывом к ЕС после выступления Путина - 04.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251004/turtsiya-863155273.html
В Турции обратились с призывом к ЕС после выступления Путина
В Турции обратились с призывом к ЕС после выступления Путина - 04.10.2025, ПРАЙМ
В Турции обратились с призывом к ЕС после выступления Путина
Турецкое издание dikGazete призывает европейские страны обратить внимание на предупреждения, озвученные президентом России Владимиром Путиным на заседании... | 04.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-04T17:26+0300
2025-10-04T17:26+0300
европа
турция
сша
владимир путин
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/03/863110411_0:141:3158:1917_1920x0_80_0_0_ce84359b49117a919896d26495cfc1de.jpg
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Турецкое издание dikGazete призывает европейские страны обратить внимание на предупреждения, озвученные президентом России Владимиром Путиным на заседании дискуссионного клуба "Валдай".В частности, издание обратило внимание на его слова о том, что Европа, потеряв свой ценностный базис, вскоре может окончательно "скукожится" и исчезнуть."Послания Путина с Валдая адресованы европейцам. Так что, европейцы, откройте глаза! &lt;…&gt; стоит прислушаться к словам и предостережениям Путина", — говорится в материале.Президент России, участвуя в заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", говорил о проблемах нового мирового порядка, взаимоотношениях с США, Индией и Китаем, а также о ситуации, связанной с украинским кризисом. Путин отметил, что для Европы еще не все потеряно, и в ней остаются силы, ориентированные на национальные интересы. Если эти силы будут набирать влияние, возможно возрождение Европы, но это зависит от самих европейцев, подчеркнул он.
https://1prime.ru/20251004/putin-863154556.html
https://1prime.ru/20251003/putin-863123450.html
европа
турция
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/03/863110411_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_e0d6f966da2c58147ac6e871327e8285.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, турция, сша, владимир путин, ес
ЕВРОПА, ТУРЦИЯ, США, Владимир Путин, ЕС
17:26 04.10.2025
 
В Турции обратились с призывом к ЕС после выступления Путина

dikGazete: европейцам нужно прислушаться к словам Путина

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2025
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Турецкое издание dikGazete призывает европейские страны обратить внимание на предупреждения, озвученные президентом России Владимиром Путиным на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
В частности, издание обратило внимание на его слова о том, что Европа, потеряв свой ценностный базис, вскоре может окончательно "скукожится" и исчезнуть.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2025
На Западе сделали заявление о ракетах Tomahawk после выступления Путина
17:10
"Послания Путина с Валдая адресованы европейцам. Так что, европейцы, откройте глаза! <…> стоит прислушаться к словам и предостережениям Путина", — говорится в материале.
Президент России, участвуя в заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", говорил о проблемах нового мирового порядка, взаимоотношениях с США, Индией и Китаем, а также о ситуации, связанной с украинским кризисом.
Путин отметил, что для Европы еще не все потеряно, и в ней остаются силы, ориентированные на национальные интересы. Если эти силы будут набирать влияние, возможно возрождение Европы, но это зависит от самих европейцев, подчеркнул он.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
В Раде сделали заявление после выступления Путина на Валдае
Вчера, 17:53
 
ЕВРОПАТУРЦИЯСШАВладимир ПутинЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала