Эвакуированные из Волчанска украинцы год не могут получить компенсацию - 04.10.2025
Эвакуированные из Волчанска украинцы год не могут получить компенсацию
Эвакуированные из Волчанска украинцы год не могут получить компенсацию - 04.10.2025, ПРАЙМ
Эвакуированные из Волчанска украинцы год не могут получить компенсацию
Эвакуированные из Волчанска украинцы уже год не могут получить положенную компенсацию за разрушенные дома, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. | 04.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-04T22:02+0300
2025-10-04T22:02+0300
общество
газ
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0356435ba996440937870f0cc1d45587.jpg
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Эвакуированные из Волчанска украинцы уже год не могут получить положенную компенсацию за разрушенные дома, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Эвакуированные из Волчанска украинцы вот уже год не могут получить положенную компенсацию за разрушенные дома. Чиновники Харьковской областной военной администрации требуют фото- и видеоподтверждение наличия повреждений домов. По их мнению, беженец должен вернуться в Волчанск, снять на видео свой разрушенный дом, и только тогда документы отправятся на рассмотрение", - сказал собеседник агентства.
22:02 04.10.2025
 
Эвакуированные из Волчанска украинцы год не могут получить компенсацию

Эвакуированные из Волчанска украинцы не могут получить компенсацию за разрушенные дома

МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Эвакуированные из Волчанска украинцы уже год не могут получить положенную компенсацию за разрушенные дома, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Эвакуированные из Волчанска украинцы вот уже год не могут получить положенную компенсацию за разрушенные дома. Чиновники Харьковской областной военной администрации требуют фото- и видеоподтверждение наличия повреждений домов. По их мнению, беженец должен вернуться в Волчанск, снять на видео свой разрушенный дом, и только тогда документы отправятся на рассмотрение", - сказал собеседник агентства.
