Эвакуированные из Волчанска украинцы год не могут получить компенсацию
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Эвакуированные из Волчанска украинцы уже год не могут получить положенную компенсацию за разрушенные дома, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Эвакуированные из Волчанска украинцы вот уже год не могут получить положенную компенсацию за разрушенные дома. Чиновники Харьковской областной военной администрации требуют фото- и видеоподтверждение наличия повреждений домов. По их мнению, беженец должен вернуться в Волчанск, снять на видео свой разрушенный дом, и только тогда документы отправятся на рассмотрение", - сказал собеседник агентства.
