В аэропорту Волгограда отменили три рейса
2025-10-04T07:23+0300
ВОЛГОГРАД, 4 окт - ПРАЙМ. Три рейса отменены и один задерживается в аэропорту Волгограда, следует из информации онлайн-табло воздушной гавани.
Согласно онлайн-табло аэропорта Волгограда, один рейс в Москву и два рейса из столицы отменены, еще один рейс в Санкт-Петербург задерживается.
В ночь на субботу Росавиация сообщала, что в аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сейчас ограничения сняты.
В аэропорту Волгограда отменили три рейса
