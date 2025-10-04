В аэропорту Волгограда отменили три рейса

https://1prime.ru/20251004/volgograd-863140730.html

2025-10-04T07:23+0300

ВОЛГОГРАД, 4 окт - ПРАЙМ. Три рейса отменены и один задерживается в аэропорту Волгограда, следует из информации онлайн-табло воздушной гавани. Согласно онлайн-табло аэропорта Волгограда, один рейс в Москву и два рейса из столицы отменены, еще один рейс в Санкт-Петербург задерживается. В ночь на субботу Росавиация сообщала, что в аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сейчас ограничения сняты.

