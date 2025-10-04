Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юрист рассказал, какое наказание грозит миллиардеру Сулейманову - 04.10.2025
Юрист рассказал, какое наказание грозит миллиардеру Сулейманову
Юрист рассказал, какое наказание грозит миллиардеру Сулейманову - 04.10.2025, ПРАЙМ
Юрист рассказал, какое наказание грозит миллиардеру Сулейманову
Миллиардеру Ибрагиму Сулейманову, которому предъявлено обвинение в двух убийствах и одном покушении на убийство, может грозить наказание в виде пожизненного... | 04.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-04T11:26+0300
2025-10-04T11:26+0300
финансы
общество
банки
москва
рф
московская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/16/859781905_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_09689a032f70d376328b56a61844ccd8.jpg
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Миллиардеру Ибрагиму Сулейманову, которому предъявлено обвинение в двух убийствах и одном покушении на убийство, может грозить наказание в виде пожизненного лишения свободы, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. В пятницу Басманный суд Москвы отправил Ибрагимова в СИЗО на срок два месяца. Ему предъявлено обвинение в двух убийствах и одном покушении на убийство. "На данный момент речь идет о части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой", а также о статье 30 и части 2 статьи 105 УК РФ "Покушение на убийство, совершенное организованной группой". Санкции данных статей исключительно суровы. За организацию убийства двух лиц законодатель предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - рассказал Хаминский. Юрист подчеркнул, что покушение на убийство тоже считается тяжким преступлением, за которое грозит наказание в виде длительного срока заключения. Как отметил Хаминский, при установлении вины и доказанности обвинения суд будет учитывать все отягчающие обстоятельства, включая мотивы и роль каждого участника преступной группы. "Учитывая тяжесть инкриминируемых деяний, единственным смягчающим обстоятельством может стать активное способствие следствию, на что в подобных делах рассчитывать не приходится. Таким образом, фигуранту грозит реальное и крайне строгое наказание", - заключил юрист.
финансы, общество, банки, москва, рф, московская область
Финансы, Общество , Банки, МОСКВА, РФ, Московская область
11:26 04.10.2025
 
Юрист рассказал, какое наказание грозит миллиардеру Сулейманову

Юрист Хаминский: Сулейманову грозит пожизненное за убийство двух человек

© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции
Сотрудник полиции - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2025
Сотрудник полиции . Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Миллиардеру Ибрагиму Сулейманову, которому предъявлено обвинение в двух убийствах и одном покушении на убийство, может грозить наказание в виде пожизненного лишения свободы, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
В пятницу Басманный суд Москвы отправил Ибрагимова в СИЗО на срок два месяца. Ему предъявлено обвинение в двух убийствах и одном покушении на убийство.
"На данный момент речь идет о части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой", а также о статье 30 и части 2 статьи 105 УК РФ "Покушение на убийство, совершенное организованной группой". Санкции данных статей исключительно суровы. За организацию убийства двух лиц законодатель предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - рассказал Хаминский.
Юрист подчеркнул, что покушение на убийство тоже считается тяжким преступлением, за которое грозит наказание в виде длительного срока заключения.
Как отметил Хаминский, при установлении вины и доказанности обвинения суд будет учитывать все отягчающие обстоятельства, включая мотивы и роль каждого участника преступной группы.
"Учитывая тяжесть инкриминируемых деяний, единственным смягчающим обстоятельством может стать активное способствие следствию, на что в подобных делах рассчитывать не приходится. Таким образом, фигуранту грозит реальное и крайне строгое наказание", - заключил юрист.
Дело экс-замглавы филиала "Росжилкомплекса" Минобороны поступило в суд
