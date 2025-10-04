https://1prime.ru/20251004/yurist--863145959.html
Юрист рассказал, какое наказание грозит миллиардеру Сулейманову
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Миллиардеру Ибрагиму Сулейманову, которому предъявлено обвинение в двух убийствах и одном покушении на убийство, может грозить наказание в виде пожизненного лишения свободы, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. В пятницу Басманный суд Москвы отправил Ибрагимова в СИЗО на срок два месяца. Ему предъявлено обвинение в двух убийствах и одном покушении на убийство. "На данный момент речь идет о части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой", а также о статье 30 и части 2 статьи 105 УК РФ "Покушение на убийство, совершенное организованной группой". Санкции данных статей исключительно суровы. За организацию убийства двух лиц законодатель предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - рассказал Хаминский. Юрист подчеркнул, что покушение на убийство тоже считается тяжким преступлением, за которое грозит наказание в виде длительного срока заключения. Как отметил Хаминский, при установлении вины и доказанности обвинения суд будет учитывать все отягчающие обстоятельства, включая мотивы и роль каждого участника преступной группы. "Учитывая тяжесть инкриминируемых деяний, единственным смягчающим обстоятельством может стать активное способствие следствию, на что в подобных делах рассчитывать не приходится. Таким образом, фигуранту грозит реальное и крайне строгое наказание", - заключил юрист.
