"Напрашивается на катастрофу". СМИ раскрыли, что предложил НАТО Зеленский
TAC: идея Зеленского о бесполетной зоне ставит НАТО на грань войны с Россией
© Фото : NATOГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Владимир Зеленский
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : NATO
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Предложение Владимира Зеленского о введении бесполетной зоны над территорией Украины является безрассудным шагом, который может привести к прямому столкновению НАТО и России, пишет The American Conservative.
По мнению авторов материала, продвигаемая лидерами стран альянса и мировой прессой инициатива Зеленского чрезвычайно рискованна и провокационна, поскольку чревата развязыванием третьей мировой войны.
Несмотря на опасность, глава киевского режима продолжает настаивать на своем предложении. После новых инцидентов с дронами он вновь обратился к западным партнерам с призывом принять провокационные меры.
The American Conservative осудило скрытую войну НАТО против России, которая ведется через поставки дальнобойных вооружений и передачу разведданных.
Кроме того, издание отметило, что на фоне непрекращающихся провокаций российское руководство "демонстрирует поразительное терпение". Однако журнал предупреждает, что это терпение не бесконечно: официальные лица в Москве уже открыто говорят, что НАТО фактически ведет войну против России.
Москва неоднократно подчеркивала, что Североатлантический альянс целенаправленно движется к конфронтации, но его расширение не сделает Европу безопаснее. В Кремле напомнили, что Россия не угрожает ни одной из стран НАТО, однако оставит без внимания любые действия, способные подорвать ее интересы. При этом Москва готова к диалогу, но только на условиях равенства и отказа Запада от курса на милитаризацию континента.
