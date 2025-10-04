https://1prime.ru/20251004/zelenskiy-863162790.html

"Напрашивается на катастрофу". СМИ раскрыли, что предложил НАТО Зеленский

МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Предложение Владимира Зеленского о введении бесполетной зоны над территорией Украины является безрассудным шагом, который может привести к прямому столкновению НАТО и России, пишет The American Conservative."Попытка ввести бесполетную зону над Украиной под контролем НАТО в столь опасной и все более нестабильной политической и военной обстановке фактически напрашивается на неприятности", — подчеркивает издание.По мнению авторов материала, продвигаемая лидерами стран альянса и мировой прессой инициатива Зеленского чрезвычайно рискованна и провокационна, поскольку чревата развязыванием третьей мировой войны.Несмотря на опасность, глава киевского режима продолжает настаивать на своем предложении. После новых инцидентов с дронами он вновь обратился к западным партнерам с призывом принять провокационные меры.The American Conservative осудило скрытую войну НАТО против России, которая ведется через поставки дальнобойных вооружений и передачу разведданных.Кроме того, издание отметило, что на фоне непрекращающихся провокаций российское руководство "демонстрирует поразительное терпение". Однако журнал предупреждает, что это терпение не бесконечно: официальные лица в Москве уже открыто говорят, что НАТО фактически ведет войну против России.Москва неоднократно подчеркивала, что Североатлантический альянс целенаправленно движется к конфронтации, но его расширение не сделает Европу безопаснее. В Кремле напомнили, что Россия не угрожает ни одной из стран НАТО, однако оставит без внимания любые действия, способные подорвать ее интересы. При этом Москва готова к диалогу, но только на условиях равенства и отказа Запада от курса на милитаризацию континента.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

2025

