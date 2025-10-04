Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Собственников квартир будут заранее извещать о признании жилья пустующим - 04.10.2025, ПРАЙМ
Собственников квартир будут заранее извещать о признании жилья пустующим
Собственников квартир будут заранее извещать о признании жилья пустующим - 04.10.2025, ПРАЙМ
Собственников квартир будут заранее извещать о признании жилья пустующим
Собственников квартир будут заранее извещать о возможном признании жилья пустующим, порядок признания помещения пустующим, порядок оповещения граждан будет... | 04.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-04T16:28+0300
2025-10-04T16:28+0300
МОСКВА, 4 окт – ПРАЙМ. Собственников квартир будут заранее извещать о возможном признании жилья пустующим, порядок признания помещения пустующим, порядок оповещения граждан будет установлен органами местного самоуправления, нормы законопроекта касаются только пустующих помещений в многоквартирных домах (МКД) в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, сказал РИА Новости глава комитета Совфеда по региональной политике Андрей Шевченко. Ранее сенаторы внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается закрепить в Жилищном кодексе РФ возможность признания жилого помещения в многоквартирном доме пустующим, если собственник перестает его содержать. По мнению авторов инициативы, если собственники перестают содержать пустующее жилье, это зачастую приводит к нарушению функционирования и износу общедомовых инженерных систем, в частности, нарушению теплового контура дома. "Да, будут", - сказал Шевченко, отвечая на вопрос агентства, будут ли собственника жилья заранее извещать о возможном признании квартиры в МКД пустующей. Сенатор является одним из авторов законопроекта. "Порядок признания помещения пустующим, в том числе порядок извещения собственников, будет установлен органами местного самоуправления", - уточнил он. Политик также отметил, что решение об указании долгов по ЖКХ как одного из критериев признания помещения пустующим было принято на межведомственном совещании, в котором участвовали представители заинтересованных федеральных органов. "Напомню, что это один из критериев", - сказал глава комитета СФ. По его словам, по совокупности для признания помещения пустующим должно быть два основания. В соответствии с законопроектом, жилое помещение в многоквартирном доме может быть признано пустующим, если оно соответствует как минимум двум из нескольких общих критериев: "наличие задолженности по оплате коммунальных услуг, образовавшейся за один год и более; наличие задолженности по уплате имущественного налога и пеней за два налоговых периода и более; отсутствие изменения показателей приборов учета потребления электрической энергии и водоснабжения за период более одного года; наличие признаков, указывающих на длительное отсутствие проживающих в соответствующих жилых помещениях, а именно отсутствие или неисправность входной двери в жилое помещение, отсутствие остекления окон, отсутствие отопительных приборов вследствие хищения". Шевченко также отметил, что законопроект, как указано в тексте, касается только пустующих помещений в МКД в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. "Такая практика может применяться только там и не распространяется на иные регионы", - сказал политик. В законопроекте также говорится, что, если иное не предусмотрено другими федеральными законами, "пустующее жилое помещение в многоквартирном доме, от права собственности на которое собственник отказался, является с даты государственной регистрации прекращения права собственности на него собственностью муниципального округа, городского округа, городского или сельского поселения", а если дом находится на межселенной территории, то собственностью муниципального района.
16:28 04.10.2025
 
Собственников квартир будут заранее извещать о признании жилья пустующим

МОСКВА, 4 окт – ПРАЙМ. Собственников квартир будут заранее извещать о возможном признании жилья пустующим, порядок признания помещения пустующим, порядок оповещения граждан будет установлен органами местного самоуправления, нормы законопроекта касаются только пустующих помещений в многоквартирных домах (МКД) в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, сказал РИА Новости глава комитета Совфеда по региональной политике Андрей Шевченко.
Ранее сенаторы внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается закрепить в Жилищном кодексе РФ возможность признания жилого помещения в многоквартирном доме пустующим, если собственник перестает его содержать. По мнению авторов инициативы, если собственники перестают содержать пустующее жилье, это зачастую приводит к нарушению функционирования и износу общедомовых инженерных систем, в частности, нарушению теплового контура дома.
"Да, будут", - сказал Шевченко, отвечая на вопрос агентства, будут ли собственника жилья заранее извещать о возможном признании квартиры в МКД пустующей.
Сенатор является одним из авторов законопроекта.
"Порядок признания помещения пустующим, в том числе порядок извещения собственников, будет установлен органами местного самоуправления", - уточнил он.
Политик также отметил, что решение об указании долгов по ЖКХ как одного из критериев признания помещения пустующим было принято на межведомственном совещании, в котором участвовали представители заинтересованных федеральных органов.
"Напомню, что это один из критериев", - сказал глава комитета СФ.
По его словам, по совокупности для признания помещения пустующим должно быть два основания.
В соответствии с законопроектом, жилое помещение в многоквартирном доме может быть признано пустующим, если оно соответствует как минимум двум из нескольких общих критериев: "наличие задолженности по оплате коммунальных услуг, образовавшейся за один год и более; наличие задолженности по уплате имущественного налога и пеней за два налоговых периода и более; отсутствие изменения показателей приборов учета потребления электрической энергии и водоснабжения за период более одного года; наличие признаков, указывающих на длительное отсутствие проживающих в соответствующих жилых помещениях, а именно отсутствие или неисправность входной двери в жилое помещение, отсутствие остекления окон, отсутствие отопительных приборов вследствие хищения".
Шевченко также отметил, что законопроект, как указано в тексте, касается только пустующих помещений в МКД в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
"Такая практика может применяться только там и не распространяется на иные регионы", - сказал политик.
В законопроекте также говорится, что, если иное не предусмотрено другими федеральными законами, "пустующее жилое помещение в многоквартирном доме, от права собственности на которое собственник отказался, является с даты государственной регистрации прекращения права собственности на него собственностью муниципального округа, городского округа, городского или сельского поселения", а если дом находится на межселенной территории, то собственностью муниципального района.
