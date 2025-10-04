https://1prime.ru/20251004/zoloto-863044263.html

"Его уже не удержать". Предел роста золота еще не достигнут

МОСКВА, 4 окт – ПРАЙМ. По данным EPFR, в сентябре биржевые фонды на золото привлекли по всему миру рекордные $15,5 млрд. Последний раз сопоставимый результат отмечался в апреле этого года. Тогда приток составил 15,6 млрд. При этом особенно интенсивным он оказался за неделю, закончившуюся 24 сентября — тогда золотые фонды привлекли $3,6 млрд против $1,6 млрд неделей ранее. Статистика подтверждается информацией Bloomberg: по данным агентства, активы золотых ETF в прошедший четверг составляли 2992,4 т — максимум с 18 октября 2022 года.Это любопытная динамика, поскольку золотые ETF довольно долго были относительно непопулярны, даже несмотря на стремительный рост спроса на инвестиции в золото и прогнозы о его дальнейшем росте. В апреле 2024 года, когда ралли в золоте продолжалось уже около месяца, Bloomberg писал о том, что из этих инструментов более двух лет наблюдается отток средств, и он продолжается, хотя, например, в Китае, золотые ETF только набирают популярность. Даже по итогам 2024 года во Всемирном совете по золоту констатировали, что "в 2024 году впервые с 2020 года объем активов практически не изменился, по сравнению со значительным оттоком средств в предыдущие три года".Таким образом, уверенный рост стоимости золота за последние 1,5 года внес коррективы в спрос на золотые ETF(и соответственно, на само золото со стороны управляющих компаний). Сейчас цены на драгоценный металл определяет в первую очередь спрос со стороны центробанков, на которые приходится не менее 20% его объема. При этом в случае с Китаем покупки золота могут быть интенсивнее заявляемых.Так продлится ли ралли в золоте, и от каких факторов это будет зависеть? Последние полтора года рост спроса на золото объясняют возросшей нестабильностью в мировой экономике и политике и свойствами золота как "защитного актива": весной 2024 года опасения инвесторов были связаны с вероятностью "жесткой посадки" экономики США в результате ужесточения денежно-кредитной политики. Затем свою роль сыграли риски эскалации на Ближнем Востоке и на Тайване, а далее — неопределенность, связанная с результатами выборов в США и торговой политикой президента США Дональда Трампа.Однако то, что делает инвестиции в золото — актив, не приносящий денежных потоков, по-настоящему востребованным не в спекулятивных целях, а на долгосрочном горизонте — это ослабление доллара. Во международных финансовых организациях, например, банке J.P.Morgan, уже обсуждают риски мягкой девальвации доллара, связанной не с целенаправленными шагами правительства, а с инициативой торговых партнеров США и международных инвесторов, которые постепенно снижают зависимость от доллара как мировой резервной валюты. С приходом президента Трампа эта тенденция проявилась достаточно ярко.Еще во время предвыборной кампании эксперты и обозреватели обсуждали вопрос о том, что слабый доллар, при помощи которого Трамп хотел поддержать местных экспортеров несовместим с пошлинами, которые должны были бы привести, по крайней мере поначалу, к укреплению американской валюты. Однако укрепления не произошло. Объявление взаимных пошлин в начале апреля привело к росту доходностей госдолга и вместе с тем ослаблению валюты, поскольку инвесторы выходили из долларовых активов.В Morgan Stanley отмечают, что стоимость доллара США по отношению к другим валютам в первой половине текущего года упала примерно на 11%. Это самое большое падение более чем за 50 лет, которое положило конец 15-летнему бычьему циклу. При этом в банке считают, что предел ослабления не достигнут, и к концу 2026 года американская валюта может потерять еще 10%. В процессе ослабления доллара наступила пауза, а дальнейшее ослабление вполне возможно в течение следующих 12 месяцев, писали в Morgan Stanley в начале июля.Технически, ослабление американской валюты способствует закупкам золота развивающимися странами просто в силу увеличения покупательной способности местных валют, поскольку золото номинировано в долларах. Ожидаемое замедление экономики США до 1,5% в 2025 году и до 1% в 2026-м окажет дополнительное давление на доллар и обеспечит комфортные условия для покупки.Между тем, на фоне ожиданий дальнейшего снижения ставок ФРС (в сентябре регулятор снизил ставку на 25 б. п., до 4–4,25%) привлекательность золота может расти на фоне ожидаемого падения ставок по долговым бумагам. Потенциал для инвестирования в американский рынок акций сохраняется, но тревогу вызывает небывалый уровень капитализации технологических компаний, основанный не только на производстве физической продукции, например, производительных чипов, но и ожиданий по поводу ИИ, которые могут оказаться завышенными. При этом есть политические риски, связанные с инвестициями в крупные инфраструктурные проекты. Так, если правительство Германии не отказывается от "зеленой" повестки, то в США демократы и республиканцы придерживаются прямо противоположных позиций.В результате золото сохранит инвестиционную привлекательность по крайней мере до конца года. Риски для спроса на золото может создать укрепление доллара. Хотя при продолжении политики торговых войн и пошлин это маловероятно. В связи с этим уровень $4 тыс. за унцию не кажется невозможным уже на краткосрочном временном горизонте.Автор - Иван Авсейко, старший аналитик УК "Первая"

