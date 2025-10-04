Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты спрогнозировали рост мирового спроса на золото - 04.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251004/zoloto-863142417.html
Эксперты спрогнозировали рост мирового спроса на золото
Эксперты спрогнозировали рост мирового спроса на золото - 04.10.2025, ПРАЙМ
Эксперты спрогнозировали рост мирового спроса на золото
Мировой спрос на золото может превысить рекордную отметку в 5 тысяч тонн драгметалла по итогам года, считают опрошенные РИА Новости эксперты. | 04.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-04T09:03+0300
2025-10-04T09:03+0300
экономика
сша
"бкс мир инвестиций"
https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_0:413:6000:3788_1920x0_80_0_0_37d8f7884f8f64e53ef1bf555183eac7.jpg
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Мировой спрос на золото может превысить рекордную отметку в 5 тысяч тонн драгметалла по итогам года, считают опрошенные РИА Новости эксперты. "Стоит ожидать роста спроса на золото в мире примерно до уровня 5 050 тонн, то есть примерно на 1%", - такого мнения придерживается научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Кирилл Черновол. По его словам, спрос на золото растет всегда, когда есть потребность в защитных активах, поэтому с высокой долей вероятности совокупный мировой спрос на золото в 2025 году будет не ниже уровня 2024 года или даже выше. За первое полугодие спрос составил 2 455 тонн золота, что стало рекордным показателем с 2016 года, уточняет эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. "Если текущая динамика сохранится, то годовой показатель может достигнуть 5 100-5 200 тонн, что указывает на вероятный рост на 3-4,5% по сравнению с 2024 годом", - добавил он. Схожего мнения придерживается руководитель департамента по работе с клиентами компании AMCH Даниил Тюнь. Он прогнозирует, что в базовом сценарии в текущем году спрос на золото увеличится на 3–7%, а общий объём может вырасти до 5 100 – 5 300 тонн с 4 974 тонн прошлого года. "В более оптимистичном варианте, если риски усилятся, спрос способен вырасти на 10–12%, а в случае серьёзных кризисов — даже на 15% и выше. 2025 год для золота обещает быть активным: интерес к нему сохранится и, скорее всего, усилится", - считает Тюнь. Основными источниками спроса остаются центральные банки, а также притоки в "золотые" биржевые фонды (ETF), отметил Смирнов. К ключевым факторам роста спроса он отнес напряженность на международной арене, а также снижение учётной ставки Федеральной резервной системой США и ослабление доллара. Институциональные инвесторы рассматривают драгметалл как обязательный компонент в условиях переоцененных акций и дедолларизации, заключил эксперт.
https://1prime.ru/20251003/zoloto-863125643.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_200:0:5800:4200_1920x0_80_0_0_1fac677fcc1f934d8cbf01bdc645b947.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, "бкс мир инвестиций"
Экономика, США, "БКС Мир инвестиций"
09:03 04.10.2025
 
Эксперты спрогнозировали рост мирового спроса на золото

Мировой спрос на золото может достичь рекордных пяти тысяч тонн в 2025 году

© fotolia.com / ScanrailЗолотые слитки
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2025
Золотые слитки. Архивное фото
© fotolia.com / Scanrail
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Мировой спрос на золото может превысить рекордную отметку в 5 тысяч тонн драгметалла по итогам года, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
"Стоит ожидать роста спроса на золото в мире примерно до уровня 5 050 тонн, то есть примерно на 1%", - такого мнения придерживается научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Кирилл Черновол.
По его словам, спрос на золото растет всегда, когда есть потребность в защитных активах, поэтому с высокой долей вероятности совокупный мировой спрос на золото в 2025 году будет не ниже уровня 2024 года или даже выше.
За первое полугодие спрос составил 2 455 тонн золота, что стало рекордным показателем с 2016 года, уточняет эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.
"Если текущая динамика сохранится, то годовой показатель может достигнуть 5 100-5 200 тонн, что указывает на вероятный рост на 3-4,5% по сравнению с 2024 годом", - добавил он.
Схожего мнения придерживается руководитель департамента по работе с клиентами компании AMCH Даниил Тюнь. Он прогнозирует, что в базовом сценарии в текущем году спрос на золото увеличится на 3–7%, а общий объём может вырасти до 5 100 – 5 300 тонн с 4 974 тонн прошлого года.
"В более оптимистичном варианте, если риски усилятся, спрос способен вырасти на 10–12%, а в случае серьёзных кризисов — даже на 15% и выше. 2025 год для золота обещает быть активным: интерес к нему сохранится и, скорее всего, усилится", - считает Тюнь.
Основными источниками спроса остаются центральные банки, а также притоки в "золотые" биржевые фонды (ETF), отметил Смирнов. К ключевым факторам роста спроса он отнес напряженность на международной арене, а также снижение учётной ставки Федеральной резервной системой США и ослабление доллара. Институциональные инвесторы рассматривают драгметалл как обязательный компонент в условиях переоцененных акций и дедолларизации, заключил эксперт.
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
Золото дорожает на фоне удешевления доллара
Вчера, 18:20
 
ЭкономикаСША"БКС Мир инвестиций"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала