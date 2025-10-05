https://1prime.ru/20251005/aeroport-863166850.html

В аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля сняли ограничения

2025-10-05T08:19+0300

2025-10-05T08:19+0300

2025-10-05T08:19+0300

бизнес

россия

нижний новгород

ярославль

росавиация

МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. Ранее Кореняко сообщал о введении ограничений в работе этих трех аэропортов. "Аэропорты Нижнего Новгорода ("Стригино"), Тамбова ("Донское") и Ярославля ("Туношна"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Отмечается, что в период действия ограничений на запасной аэродром "шел один самолет, совершавший рейс в Нижний Новгород.

нижний новгород

ярославль

2025

