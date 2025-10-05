Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля сняли ограничения - 05.10.2025
В аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля сняли ограничения
бизнес
россия
нижний новгород
ярославль
росавиация
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. Ранее Кореняко сообщал о введении ограничений в работе этих трех аэропортов. "Аэропорты Нижнего Новгорода ("Стригино"), Тамбова ("Донское") и Ярославля ("Туношна"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Отмечается, что в период действия ограничений на запасной аэродром "шел один самолет, совершавший рейс в Нижний Новгород.
нижний новгород
ярославль
бизнес, россия, нижний новгород, ярославль, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, НИЖНИЙ НОВГОРОД, ЯРОСЛАВЛЬ, Росавиация
08:19 05.10.2025
 
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ранее Кореняко сообщал о введении ограничений в работе этих трех аэропортов.
"Аэропорты Нижнего Новгорода ("Стригино"), Тамбова ("Донское") и Ярославля ("Туношна"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Отмечается, что в период действия ограничений на запасной аэродром "шел один самолет, совершавший рейс в Нижний Новгород.
Бизнес РОССИЯ НИЖНИЙ НОВГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ Росавиация
 
 
