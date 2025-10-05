Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэнерго Белоруссии разрабатывает два варианта развития атомной генерации - 05.10.2025
Минэнерго Белоруссии разрабатывает два варианта развития атомной генерации
Минэнерго Белоруссии разрабатывает два варианта развития атомной генерации - 05.10.2025, ПРАЙМ
Минэнерго Белоруссии разрабатывает два варианта развития атомной генерации
Министерство энергетики Белоруссии в соответствии с поручением президента Александра Лукашенко разрабатывает технико-экономическое обоснование двух вариантов... | 05.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-05T21:28+0300
2025-10-05T21:28+0300
белоруссия
александр лукашенко
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/27/841002748_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_dc724f82d04d35396a9e06e3bf998ec4.jpg
МИНСК, 5 окт - ПРАЙМ. Министерство энергетики Белоруссии в соответствии с поручением президента Александра Лукашенко разрабатывает технико-экономическое обоснование двух вариантов развития атомной генерации, сообщил министр энергетики республики Денис Мороз в эфире телеканала СТВ. "Мы видим сегодня перспективу развития энергосистемы, и видим ее в том числе за счет развития атомной генерации. В соответствии с поручением главы нашего государства нами разрабатывается технико-экономическое обоснование, в рамках которого анализируется принципиально два разных варианта. Один вариант - это строительство еще одного блока на территории Белорусской АЭС. Преимущество этого варианта заключается в том, что он позволяет в более короткие сроки реализовать подобный проект", - сказал министр. По его словам, этот вариант позволяет использовать существующую технологическую инфраструктуру на площадке Белорусской АЭС, а также социальную инфраструктуру. "То есть сам город Островец, дороги, люди, медицина, все то, что создано вокруг Белорусской АЭС. Это позволяет достаточно существенно снизить затраты на само сооружение и, соответственно, получить достаточно высокую эффективность реализации этого проекта", - сказал Мороз. По его словам, существует и альтернатива. "Можно реализовывать новый проект Белорусской атомной электростанции. Тогда уже не привязываться к площадке существующей атомной электростанции, а где-то в другом регионе построить двублочную такую же атомную электростанцию", - сказал Мороз. По его словам, в таком случае наиболее перспективным в настоящий момент видится восточное направление республики, "У такого варианта есть набор своих преимуществ, главным из которых является именно социальный фактор, потому что само по себе строительство атомной электростанции - это мощный импульс для регионального развития. В настоящий момент как раз и происходит взвешивание всех плюсов одного и второго варианта для того, чтобы принять наиболее правильное и точное решение в интересах нашей страны. Не на текущий момент, а на стратегическую перспективу", - заявил глава минэнерго. Телеканал опубликовал также репортаж с Островецкой АЭС, в котором рассказал о работе станции.
белоруссия
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/27/841002748_297:0:3026:2047_1920x0_80_0_0_732504d0ffe31e4974c430d7f53d301f.jpg
белоруссия, александр лукашенко, мировая экономика
БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, Мировая экономика
21:28 05.10.2025
 
Минэнерго Белоруссии разрабатывает два варианта развития атомной генерации

Мороз: Минэнерго Белоруссии разрабатывает два варианта развития атомной генерации

МИНСК, 5 окт - ПРАЙМ. Министерство энергетики Белоруссии в соответствии с поручением президента Александра Лукашенко разрабатывает технико-экономическое обоснование двух вариантов развития атомной генерации, сообщил министр энергетики республики Денис Мороз в эфире телеканала СТВ.
"Мы видим сегодня перспективу развития энергосистемы, и видим ее в том числе за счет развития атомной генерации. В соответствии с поручением главы нашего государства нами разрабатывается технико-экономическое обоснование, в рамках которого анализируется принципиально два разных варианта. Один вариант - это строительство еще одного блока на территории Белорусской АЭС. Преимущество этого варианта заключается в том, что он позволяет в более короткие сроки реализовать подобный проект", - сказал министр.
По его словам, этот вариант позволяет использовать существующую технологическую инфраструктуру на площадке Белорусской АЭС, а также социальную инфраструктуру.
"То есть сам город Островец, дороги, люди, медицина, все то, что создано вокруг Белорусской АЭС. Это позволяет достаточно существенно снизить затраты на само сооружение и, соответственно, получить достаточно высокую эффективность реализации этого проекта", - сказал Мороз.
По его словам, существует и альтернатива.
"Можно реализовывать новый проект Белорусской атомной электростанции. Тогда уже не привязываться к площадке существующей атомной электростанции, а где-то в другом регионе построить двублочную такую же атомную электростанцию", - сказал Мороз.
По его словам, в таком случае наиболее перспективным в настоящий момент видится восточное направление республики,
"У такого варианта есть набор своих преимуществ, главным из которых является именно социальный фактор, потому что само по себе строительство атомной электростанции - это мощный импульс для регионального развития. В настоящий момент как раз и происходит взвешивание всех плюсов одного и второго варианта для того, чтобы принять наиболее правильное и точное решение в интересах нашей страны. Не на текущий момент, а на стратегическую перспективу", - заявил глава минэнерго.
Телеканал опубликовал также репортаж с Островецкой АЭС, в котором рассказал о работе станции.
БЕЛОРУССИЯ Александр Лукашенко Мировая экономика
 
 
