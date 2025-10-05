https://1prime.ru/20251005/bitkoin-863175083.html
Стоимость биткоина впервые превысила 125 тысяч долларов
2025-10-05T13:29+0300
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в воскресенье увеличивается, показатель впервые поднялся выше отметки в 125 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 13.24 мск дорожал на 0,59% за сутки - до 123 010,89 доллара, утром цена максимально достигла 125 708,42 доллара. Предыдущий рекорд примерно в 124,5 тысячи был установлен в августе. Цена криптовалюты поднимается пятый день подряд. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 0,57% - в среднем до 123 030,3 доллара. Динамика также приводится за сутки.
