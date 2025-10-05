"Это фиаско". В СМИ разоблачили ложь Запада в отношении России
Боуз: реакция Запада на инциденты с БПЛА выглядит как попытка обвинить Россию
Беспилотник. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Запад, реагируя на недавние инциденты с дронами, вновь стремится необоснованно обвинить Россию, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Для того чтобы вызвать панику в Евросоюзе и возложить вину на Россию, власти некоторых стран ЕС решили закрыть крупные аэропорты из-за действий любителей-операторов дронов. Обратите внимание, что ключевые "инциденты" как раз происходят в Дании, Польше и Германии — государствах, наиболее поддерживающих режим Зеленского", — отметил Боуз.
Однако, по мнению журналиста, "фиаско ЕС и НАТО под ложным флагом" было разоблачено.
"Мужчина, который запустил дрон в аэропорту Франкфурта, оказался любителем. За эту неделю были арестованы трое немецких операторов дронов и двое китайских туристов. Никакой связи с Россией не обнаружено", — подчеркнул Боуз.
Ранее средства массовой информации из нескольких европейских стран сообщили о появлении беспилотников около аэропортов, такие случаи были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. Часто за этим следовали необоснованные обвинения в адрес России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о предполагаемом нарушении российскими дронами воздушного пространства других стран, назвал такие утверждения беспочвенными. В четверг, в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", президент России Владимир Путин с юмором заметил, что больше не будет отправлять беспилотники "ни во Францию, ни в Данию", ни в какие другие места, куда их якобы приписывают.