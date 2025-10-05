https://1prime.ru/20251005/bpla-863182269.html

Запад, реагируя на недавние инциденты с дронами, вновь стремится необоснованно обвинить Россию, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. | 05.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-05T17:52+0300

2025-10-05T17:52+0300

2025-10-05T17:52+0300

дания

германия

польша

дмитрий песков

владимир путин

ес

нато

валдай

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854874001_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_2bc38edc1bbdb5b1fa7ad057efd4bc74.jpg

МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Запад, реагируя на недавние инциденты с дронами, вновь стремится необоснованно обвинить Россию, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. "Для того чтобы вызвать панику в Евросоюзе и возложить вину на Россию, власти некоторых стран ЕС решили закрыть крупные аэропорты из-за действий любителей-операторов дронов. Обратите внимание, что ключевые "инциденты" как раз происходят в Дании, Польше и Германии — государствах, наиболее поддерживающих режим Зеленского", — отметил Боуз. Однако, по мнению журналиста, "фиаско ЕС и НАТО под ложным флагом" было разоблачено."Мужчина, который запустил дрон в аэропорту Франкфурта, оказался любителем. За эту неделю были арестованы трое немецких операторов дронов и двое китайских туристов. Никакой связи с Россией не обнаружено", — подчеркнул Боуз.Ранее средства массовой информации из нескольких европейских стран сообщили о появлении беспилотников около аэропортов, такие случаи были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. Часто за этим следовали необоснованные обвинения в адрес России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о предполагаемом нарушении российскими дронами воздушного пространства других стран, назвал такие утверждения беспочвенными. В четверг, в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", президент России Владимир Путин с юмором заметил, что больше не будет отправлять беспилотники "ни во Францию, ни в Данию", ни в какие другие места, куда их якобы приписывают.

2025

дания, германия, польша, дмитрий песков, владимир путин, ес, нато, валдай